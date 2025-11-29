Agencias

EEUU suspende todas las solicitudes de asilo tras el tiroteo contra la Guardia Nacional

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph B. Edlow, ha anunciado este viernes la suspensión de todas las decisiones de asilo de personas migrantes tras el ataque con disparos contra dos agentes de la Guardia Nacional a escasas manzanas de la Casa Blanca de este miércoles --por el que una de ellos ha fallecido este jueves-- supuestamente perpetrado por un afgano.

"El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad", ha indicado Edlow en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado poco antes que suspende "inmediatamente" la emisión de visados para ciudadanos con pasaporte de Afganistán y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han incidido que el país norteamericano "no tiene mayor prioridad que proteger a (nuestra) nación y a (nuestro) pueblo".

"El Departamento de Estado ha suspendido inmediatamente la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos. El Departamento está tomando todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos", ha declarado la institución en un mensaje emitido en su cuenta oficial de la red social X.

El presidente Trump ha relacionado este suceso con la inmigración tras asegurar que este ciudadano afgano llegó "traído por la anterior administración", la presidida por Joe Biden, después de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán y la llegada al poder de los talibán. "En su mayor parte, no los queremos. Entran ilegalmente", ha denunciado.

Este mismo viernes el inquilino de la Casa Blanca ha mostrado su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo" en un plan que incluirá eliminar "millones de admisiones ilegales" durante el mandato de su predecesor.

"Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación", ha aseverado, antes de definir esa "situación", en una segunda publicación enviada inmediatamente después, como una "disfunción social" provocada, según él, por la carga de refugiados y la población migrante, que sería "mucho mayor" que las cifras oficiales.

