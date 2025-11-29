Dos penalizaciones en las salidas alejan a los 'Gallos' de la Gran Final en esta temporada de SailGP

La jornada inaugural del Gran Premio de Abu Dabi dejó al equipo español de SailGP, dirigido por Diego Botín y conocido como los 'Gallos', a solo tres puntos del conjunto australiano liderado por Tom Slingsby al término de la tercera regata. Esta cercanía alimentó, durante unos minutos, esperanzas de una recuperación para el grupo español. Sin embargo, la última manga no permitió consolidar el avance y finalmente el equipo cerró la fecha en la última posición, sin lograr sumar unidades, según detalló la publicación original.

De acuerdo con la fuente, la duodécima y última cita del Rolex SailGP Championship comenzó sin margen de error para los españoles. El día se caracterizó por vientos débiles en el Golfo Pérsico, situación que obligó a los catamaranes F50 a operar con solo tres tripulantes por embarcación. La combinación de tripulación reducida y condiciones meteorológicas adversas complicó el desempeño de los principales conjuntos del circuito internacional, entre ellos los equipos del Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y España.

Tal como consignó el medio, los 'Gallos' enfrentaron dificultades en la primera manga debido a una mala salida, lo que condicionó su estrategia para las siguientes carreras. En un intento por remontar, el equipo apostó por tácticas más audaces en las salidas de las tres mangas siguientes. Esta actitud proactiva se tradujo en dos penalizaciones, pues la tripulación partió antes del tiempo reglamentario en dos ocasiones, lo que supuso ceder posiciones clave y facilitar la progresión del resto de la flota.

El medio informó que, pese a los esfuerzos por recortar distancias, el conjunto español no consiguió reproducir el buen nivel que había demostrado en la edición anterior, en la que las condiciones meteorológicas también jugaron un papel decisivo. La tabla provisional de clasificación ubicó a España en el último puesto al término de la jornada, justo por detrás de Australia. Según publicó la fuente, ambos conjuntos terminaron el día sin puntos, pues no lograron acceder a las posiciones que otorgan unidades en la general.

La publicación destacó que el desarrollo de la jornada presentó un patrón de bajo rendimiento generalizado entre los equipos habitualmente mejor posicionados. Las circunstancias dieron lugar a una competición en la que el control, la paciencia y la capacidad de adaptarse a la falta de viento tuvieron un peso similar al de la pericia técnica y la rapidez en las maniobras.

Según reportó el medio, la situación en la tabla de clasificación se mantiene abierta de cara a la próxima fecha, con diferencias muy estrechas entre varios de los equipos participantes. La definición de quiénes avanzarán hacia la Gran Final queda pendiente de los resultados de la siguiente jornada, en un contexto donde ninguna escuadra ha conseguido marcar una ventaja relevante.

El sentir dentro del equipo español al finalizar la primera jornada giró en torno a las dificultades para transformar la apuesta por el riesgo en beneficios concretos: las penalizaciones por adelantarse en las salidas resultaron determinantes para la ausencia de puntos y la posición final en la tabla. De acuerdo con lo reportado, la competencia permanece en un estado de máxima tensión para los equipos implicados, mantenido el acceso a la final al alcance de varios contendientes y con la expectativa centrada en la inminente segunda jornada en aguas de Abu Dabi.