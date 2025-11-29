Dos heridos graves por un tiroteo nocturno en Colonia (Alemania)

Dos hombres han resultado gravemente heridos en un tiroteo ocurrido este viernes por la noche en la ciudad alemana de Colonia, en el oeste del país, un suceso por el que ya se ha detenido a un sospechoso, según han informado la Policía local y la Fiscalía.

Las autoridades han explicado que el presunto agresor, un joven de 27 años, ha sido arrestado cerca del lugar de los hechos durante la noche, acusado de efectuar varios disparos en medio de un altercado. Los proyectiles han alcanzado a dos hombres, de 46 y 53 años, que han sido trasladados a un hospital en estado grave.

El incidente ha tenido lugar en un aparcamiento situado junto a un salón de actos donde, según las autoridades, se estaba celebrando una cena con aforo completo, sin que el evento se haya visto afectado por el tiroteo. La disputa habría involucrado a varias personas más antes de que se produjeran los disparos.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del enfrentamiento, el arma empleada o el posible vínculo entre el detenido y los heridos, si bien la unidad de homicidios de la Policía ha anunciado que ha iniciado ya una investigación para esclarecer los hechos.

Los efectivos implicados en la misma han indicado que se han estado recopilando y analizando todas las pruebas disponibles, incluidos varios indicios recuperados del lugar del suceso y entrevistas realizadas a varios testigos con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.