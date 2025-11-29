Detenidos catorce ultras del Betis y del Sevilla tras una reyerta cerca del estadio Sánchez-Pizjuán

La Policía Nacional ha detenido este pasado viernes, 28 de noviembre, a un total de catorce personas que participaron en una reyerta multitudinaria entre ultras del Real Betis y del Sevilla FC en las proximidades del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, en la que se emplearon diverso material pirotécnico y objetos contundentes para agredirse.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, los agentes tenían establecido un amplio dispositivo policial preventivo, tal y como ya se informó tras la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno, se encontraba monitorizando los movimientos de los ultras de ambos equipos, lo que les permitió una rápida Intervención para detener el enfrentamiento.

Hasta el momento, la Policía ha llevado a cabo un total de catorce detenciones de miembros de ambos grupos ultras que participaron en el altercado. Asimismo, ha señalado que se mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, por lo que se espera que se realicen próximamente nuevas detenciones.