(Crónica) El Athletic sonríe lejos de casa y el Mallorca regala un doblete de Muriqi

El Athletic Club venció (0-2) al Levante este sábado en la jornada 14 de LaLiga EA Sports para terminar con su mala racha a domicilio, mientras que el Mallorca se dejó empatar (2-2) por Osasuna con dos goles en los últimos diez minutos.

Los de Ernesto Valverde aprovecharon una gran primera mitad, floja sobre todo en defensa de los 'granotas', para llevarse los tres puntos del Ciutat de València. La afición local terminó pitando a su equipo, en puestos de descenso, con solo dos victorias en 14 partidos, y que no aprovechó el empate poco antes de Osasuna.

Robert Navarro adelantó a los vascos a los tres minutos y, aunque el Levante tuvo sus acercamientos, el Athletic insistió con peligró hasta una contra perfecta que culminó Nico Williams antes del descanso. Etta Eyong pudo recortar pero no era el día del Levante, tampoco con los cambios en el segundo tiempo y pese a cierta mejoría. Los de Julián Calero aguantaron los pitos, mientras los 'Leones' vencieron lejos de Bilbao tres meses después para no perder de vista los puestos europeos de la tabla con 20 puntos.

El telón sabatino se alzó en Son Moix, donde la espesísima primera mitad se cerró con una parada de Sergio Herrera a ras de suelo. En la reanudación, el pitado portero de Osasuna evitó el gol de Sergi Darder en el 56', pero poco después encajó el 1-0 tras un penalti cometido por Enzo Boyomo a Jan Virgili y que transformó Vedat Muriqi con la diestra.

El delantero kosovar logró su doblete en el 66', corriendo hasta el área para meter un derechazo seco, raso y cruzado que hizo buena la asistencia de Virgili tras un arreón por el lado izquierdo. Sin embargo, los rojillos reaccionaron con el 2-1 de Raúl García de Haro en el minuto 82, gracias a un disparo raso y lejano en la ejecución de una falta.

Cuando los bermellones saboreaban el triunfo, Boyomo empató con una semivolea en el área pequeña tras pase de Lucas Torró de cabeza y sin que Johan Mojica pudiera obstaculizar al autor del 2-2 definitivo. Este resultado dejó en la tabla con 13 puntos al Mallorca y con 12 puntos a Osasuna, ambos situados al borde de la zona de descenso.