Collboni destaca como "gran reconocimiento" a la cultura barcelonesa ser la invitada de la FIL

El recuerdo del papel que desempeñó México al acoger a quienes huyeron del exilio republicano español durante el siglo XX se situó en el centro del discurso del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al inicio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Según publicó la agencia EFE, Collboni resaltó cómo este episodio histórico contribuyó a modelar la identidad cultural y democrática tanto de Barcelona como de Cataluña. Dentro de esta mirada, el alcalde eludió referencias personales para subrayar el significado colectivo de esta relación, establecida desde hace décadas, al expresar: “Somos en gran parte lo que somos culturalmente y democráticamente gracias a países como México acogieron al exilio”.

Tal como consignó EFE, Barcelona actúa como ciudad invitada de honor en la edición 2023 de la FIL, evento que comenzó este sábado y se extenderá hasta el 7 de diciembre en Guadalajara. Collboni calificó esta distinción como un “gran reconocimiento” para la ciudad y su cultura. El alcalde enfatizó en su diálogo con medios de comunicación la larga tradición literaria barcelonesa y la oportunidad que supone formar parte de un evento internacional que, en sus palabras, refleja la hospitalidad y el aprecio de la ciudad anfitriona hacia la cultura de Cataluña y de España.

El arranque de la FIL estuvo impregnado, de acuerdo con el reporte de EFE, de lo que Collboni definió como alegría, energía y satisfacción por el reconocimiento obtenido. El dirigente municipal explicó que la presencia barcelonesa persigue proyectar una imagen de creatividad que supera los márgenes literarios, abarcando dimensiones científicas, gastronómicas y culturales en sentido amplio. Según precisó Collboni, el objetivo institucional radica en trasladar a México la imagen de una Barcelona diversa y creativa, encarnada en las múltiples expresiones culturales que actualmente caracterizan la ciudad.

La labor de fortalecer el vínculo entre Barcelona y América Latina, y de restablecer puentes históricos con la región, fue otro de los ejes abordados por el alcalde en sus intervenciones, según relató la agencia EFE. El mandatario recordó el papel que jugó la ciudad durante el llamado “boom latinoamericano”, periodo en el que Barcelona se posicionó como un referente y plataforma de impulso para numerosos escritores de Latinoamérica. Este vínculo editorial e intelectual constituye parte fundamental del propósito de consolidar la capitalidad internacional de Barcelona en el ámbito global del libro y la edición.

La agencia EFE detalló, además, que el alcalde consideró la FIL como una ocasión propicia para visibilizar la literatura catalana y reafirmar la relevancia de Barcelona en la industria editorial mundial. Durante sus exposiciones, Collboni insistió en que la delegación que representa a la ciudad busca presentar una panorámica lo más completa posible de las dinámicas creativas en marcha. A su juicio, el programa impulsado en México quiere recoger y dar difusión a las distintas vertientes culturales que contribuyen al posicionamiento literario y editorial de Barcelona.

El vínculo específico entre Barcelona y México mereció especial atención en la intervención de Collboni, siempre con el trasfondo del exilio republicano. El alcalde reconoció la importancia de esa solidaridad internacional recibida y afirmó, de acuerdo con EFE, que tal gesto ha dejado una impronta profunda en la identidad democrática y cultural catalana. Este reconocimiento se enmarca en el contexto de hospitalidad expresada, nuevamente, por Guadalajara hacia la delegación barcelonesa, descrita por Collboni como “acogida extraordinaria” y ejemplo del aprecio hacia la cultura proveniente de Cataluña, Barcelona y España en general, según subrayó la agencia.

En lo referente al programa cultural presentado por Barcelona, EFE reportó que la propuesta exhibe una muestra representativa de la producción contemporánea de la ciudad, donde la literatura escrita en catalán figura como elemento destacado. Este enfoque combina la promoción de la riqueza lingüística local con la voluntad de difundir obras recientes surgidas en la capital catalana. Los objetivos de la iniciativa incluyen, según la agencia, reforzar los lazos históricos y culturales con Latinoamérica y proyectar la potencia editorial de Barcelona en el escenario internacional, donde la ciudad cuenta con tradición y presencia reconocidas.

De acuerdo con las publicaciones de EFE, la participación barcelonesa en la FIL se describe como una instancia de celebración y reivindicación del papel de la ciudad dentro del circuito literario mundial. El evento ofrece la posibilidad de profundizar alianzas con distintos actores culturales y editoriales reunidos en Guadalajara, al tiempo que contribuye a mantener vigente la interlocución con la comunidad latinoamericana.

Por último, EFE difundió que Collboni expresó la satisfacción de la delegación por el recibimiento y valoró la ocasión de exhibir, durante la FIL, la diversidad que actualmente caracteriza a Barcelona en distintos campos creativos. El paso por la feria representa, según la agencia, un esfuerzo institucional dirigido a fomentar la producción intelectual local y a fortalecer el perfil internacional de la ciudad en el ámbito editorial y cultural. Esta presencia en Guadalajara refuerza, además, la estrategia de Barcelona para incentivar la cooperación global, mantener la innovación y dinamizar la escena cultural catalana ante una audiencia global.