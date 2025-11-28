Agencias

Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional tiroteada en la víspera cerca de la Casa Blanca

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves el fallecimiento de la agente de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom, tiroteada en la víspera en Washington, a escasas manzanas de la Casa Blanca, junto a otro miembro de la fuerza.

"Lamentablemente, debo informarles que, segundos antes de comenzar, acabo de enterarme de que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que estamos hablando, una persona joven, magnífica y muy respetada, que comenzó a prestar servicio en junio de 2023 y destacaba en todos los aspectos, acaba de fallecer", ha declarado el mandatario estadounidense en el marco de una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

El magnate republicano ha subrayado que Beckstrom, "una persona increíble" que "destacaba en todos los sentidos", ha muerto tras ser "brutalmente atacada", en referencia al tiroteo en la víspera llevado a cabo por un ciudadano afgano.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

"Los terroristas son Putin y sus secuaces", dice la fundación creada por Navalni tras ser designada "terrorista"

"Los terroristas son Putin y

La reina Letizia apuesta a caballo ganador con su Hugo Boss favorito en la Embajada alemana

La reina Letizia apuesta a

VÍDEO: Expertos iberoamericanos plantean laboratorios públicos de emprendimiento para reducir la tasa de fracaso real

VÍDEO: Expertos iberoamericanos plantean laboratorios

Los científicos podrían haber detectado materia oscura después de casi 100 años

Investigadores japoneses han captado una señal energética que coincide con predicciones sobre la aniquilación de partículas teóricas responsables del enigmático “andamiaje” cósmico, un avance que, de confirmarse, transformaría la física y la comprensión del universo

Los científicos podrían haber detectado

Marcelino García Toral: "En los momentos puntuales se ve que la suerte no está de nuestro lado"

El técnico del Villarreal atribuyó la derrota frente al Borussia Dortmund a errores puntuales y decisiones arbitrales polémicas, lamentando la falta de eficacia y fortuna en momentos clave de la Liga de Campeones, según declaraciones recogidas por Movistar Plus+

Marcelino García Toral: "En los