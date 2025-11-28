Agencias

Putin realizará a principios de diciembre una visita oficial de dos días a India

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará a principios de diciembre una visita oficial de dos días a India para abordar las relaciones bilaterales y "asuntos internacionales y regionales", un desplazamiento en el que se reunirá con su homóloga india, Droupadi Murmu, y con el primer ministro, Narendra Modi.

El Kremlin ha indicado en un comunicado que el desplazamiento tendrá lugar entre el 4 y el 5 de diciembre "a invitación de Narendra Modi" y ha subrayado que se trata de "una visita significativa" que "dará una oportunidad de discutir a fondo la totalidad de la agenda de las relaciones entre Rusia e India".

Así, ha ensalzado esta "especial asociación estratégica" entre Moscú y Nueva Delhi "en las esferas política, comercial, económica, científica, tecnológica, cultural y humanitaria", además de tratar asuntos regionales e internacionales, de cara a la publicación de un comunicado conjunto y "la firma de varios documentos bilaterales entre agencias y de tipo comercial".

Las autoridades de India no han firmado el Estatuto de Roma, pilar del Tribunal Penal Internacional (TPI), por lo que no es parte del organismo, que ha emitido una orden de arresto contra Putin bajo la presunción de crímenes de guerra en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.

