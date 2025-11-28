Israel anuncia planes para demoler más de 20 edificios en un campamento de refugiados en Yenín, Cisjordania

Un comunicado del Ejército israelí confirmó la notificación a residentes en 24 edificios del campamento de refugiados de Yenín sobre la inminente demolición de estos inmuebles. El documento señaló que los habitantes recibieron la instrucción de evacuar sus pertenencias y expuso que la decisión responde a necesidades operativas definidas, en el contexto de una escalada militar sostenida y un aumento de los enfrentamientos en Cisjordania. Según informó Europa Press, los mandos militares argumentaron que estas demoliciones buscan limitar su alcance al mínimo necesario, aludiendo a la presencia de artefactos explosivos usados por organizaciones palestinas en zonas densamente pobladas.

El anuncio, realizado este viernes, se enmarca en una operación de gran magnitud desplegada en la región norte de Samaria, denominación bíblica utilizada por Israel para Cisjordania septentrional. De acuerdo con el comunicado del Ejército citado por Europa Press, la ofensiva responde a un incremento de los ataques contra soldados y colonos israelíes, y forma parte de la ofensiva lanzada en los últimos meses tras el aumento de la violencia desde el 7 de octubre de 2023. El Ejército indicó que hay un uso intensivo de explosivos por parte de grupos que denominan “terroristas” y manifestaron que eso representa un riesgo para los efectivos israelíes desplegados en los campamentos palestinos.

La respuesta del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) llegó pocas horas después del anuncio militar. Hamás calificó la iniciativa como una expresión pública de la intención de Israel de cometer crímenes de guerra y acusó a las autoridades israelíes de impulsar una política de limpieza étnica, con el objetivo de expulsar a la población y ejecutar planes de anexión y modificación demográfica en Cisjordania. El grupo palestino, según consignó Europa Press, pidió a Naciones Unidas, a los países árabes y a la comunidad internacional que intervengan de manera urgente mediante la imposición de sanciones y medidas para asegurar la protección de la población palestina tanto en Cisjordania como en Jerusalén y la Franja de Gaza. Hamás llamó a una reacción internacional conjunta ante lo que describió como una agresión sistemática y extendida.

Las tensiones en Yenín se intensificaron tras la muerte de dos palestinos en manos de fuerzas de seguridad israelíes durante una de las operaciones en el campamento. Según publicó Europa Press, ambos hombres resultaron abatidos por disparos después de haberse rendido y entregado a las fuerzas israelíes. Este hecho fue objeto de fuertes críticas por parte de la ONU, que lo catalogó como una posible ejecución sumaria, denunciando la acción como un asesinato flagrante. El Gobierno palestino, por su parte, también condenó los hechos y los describió como un crimen de guerra documentado, considerándolos al mismo tiempo una violación de los estándares internacionales, incluidas las leyes y acuerdos humanitarios.

El Ejército israelí justificó tanto las demoliciones como la intensificación de sus operaciones citando el aumento de la actividad de militantes palestinos en los campamentos, incluido el uso de artefactos explosivos improvisados que, señaló, ponen en peligro a sus tropas. De acuerdo a las autoridades militares, la decisión de avisar con antelación busca facilitar la evacuación de materiales personales y reducir los daños colaterales. La nota resaltó que se consideraron alternativas antes de proceder con las órdenes.

Por parte de las autoridades de Hamás, dichas medidas fueron interpretadas como parte de una estrategia más amplia cuyo fin consiste en forzar el desplazamiento permanente de los residentes y, según alertaron, transformar el perfil poblacional de zonas clave en Cisjordania. Según recogió Europa Press, el grupo subrayó que las acciones actuales se alinean con un patrón continuo de agresiones dirigidas a expulsar población palestina y consolidar el dominio israelí. Además, Hamás exhortó a la comunidad internacional a implementar sanciones “disuasorias” y emprender acciones urgentes para proteger a la población civil.

El mismo comunicado de Hamás advirtió que las consecuencias de las demoliciones y operaciones militares agravan el desplazamiento y aumentan el riesgo para los civiles, a la vez que denunció una campaña de exterminio estructurada contra los palestinos bajo ocupación. Europa Press consignó también el llamado de Hamás a todas las instancias internacionales competentes para intervenir y garantizar la seguridad de los habitantes en las zonas conflictivas.

Las cifras recientes reportadas por Naciones Unidas dan contexto al intenso clima de violencia en Cisjordania. Según detalló Europa Press, desde el 7 de octubre de 2023, más de mil palestinos han muerto en la región, ya sea en incidentes protagonizados por militares o por colonos israelíes. Estos números, según la ONU, consolidan un periodo crítico, ya que en los nueve meses previos al 7 de octubre, Cisjordania ya experimentaba el nivel más alto de fallecimientos palestinos desde la Segunda Intifada, ocurrida hace dos décadas.

A raíz de esta situación, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresó reiteradamente su preocupación ante incidentes que puedan constituir ejecuciones extrajudiciales y violaciones a las normas internacionales de derechos humanos. Europa Press registró que funcionarios de la ONU enfatizaron que los asesinatos recientes y las demoliciones masivas requieren una respuesta internacional decidida para evitar un deterioro mayor de la situación humanitaria y de seguridad en los Territorios Palestinos Ocupados.

A medida que progresa la operación israelí en Yenín, se multiplican las demandas desde distintos frentes para que se garantice la protección de los civiles y se evite la repetición de episodios similares al ocurrido con los dos palestinos asesinados tras rendirse. El clima de tensión y de incertidumbre permanece elevado entre la población palestina del campamento y las organizaciones internacionales que monitorean la zona.