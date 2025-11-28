Igualdad eleva a 40 las asesinadas este año por violencia de género tras confirmar dos casos en Málaga

Ambos casos recientes en Málaga presentan circunstancias particulares en torno al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén): la mujer de 60 años presuntamente asesinada por su pareja el 22 de noviembre no se encontraba registrada en dicho sistema, mientras que en el segundo caso, la víctima, de 25 años, y su presunto cónyuge, figuran en VioGén con otras parejas diferentes, aunque ambas inscripciones permanecían inactivas. Esta singularidad en la gestión y el seguimiento de los perfiles resalta las zonas de oportunidad dentro del entramado institucional contra la violencia de género y pone en primer plano la noticia principal: el Ministerio de Igualdad de España ha elevado a 40 la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2025, tras la confirmación oficial de estos dos nuevos casos en la provincia de Málaga, según informa el medio de comunicación de referencia.

De acuerdo con la información difundida por el medio, desde que comenzaron a recopilarse datos oficiales en 2003, el total de víctimas mortales por violencia de género en España asciende a 1.335. El registro actualizado sigue la labor del Ministerio de Igualdad y su Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que actualizan regularmente las cifras conforme se validan los hechos. La suma de los casos verificados en Málaga recalca la continuidad de un fenómeno que no ha dado tregua en el territorio nacional.

El medio reportó que Andalucía encabeza el listado autonómico con 13 feminicidios en 2025, colocándose como la comunidad con mayor incidencia durante el año. Asturias, Extremadura, Cataluña y Madrid registran tres casos cada una, mientras que Canarias, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia suman dos mujeres asesinadas en lo que va del año en cada una. Por último, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón contabilizan un caso cada una. Este desglose territorial refleja la persistencia de la problemática y su impacto transversal entre diversas comunidades autónomas, según lo detalló el medio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, manifestó su pésame por medio de la red social X, recalcando que "debemos eliminar esta sinrazón desde cada esfera de nuestra sociedad. Firmes, sin dar ni un paso atrás, unidos y unidas. Llama al 016, #NiUnaMás". Dichas palabras fueron recogidas y difundidas por el medio como parte de las respuestas institucionales a estos hechos.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, junto con la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, compartieron públicamente su condena a los crímenes, expresando apoyo a los familiares y amistades de las víctimas. Ambas figuras enfatizaron la necesidad de reforzar el compromiso de las instituciones, administraciones y ciudadanía para impedir el avance de los asesinatos machistas y evitar más muertes. "Condenamos, con la convicción de que la democracia española terminará con la violencia de género, los asesinatos machistas de María Victoria y Concepción. Con todo mi respeto y el apoyo a sus familias y amigos, reafirmo nuestro compromiso para avanzar hacia su erradicación", publicó Ana Redondo en su cuenta de X, según consignó el medio.

Las autoridades recordaron que el teléfono 016 está disponible para orientar y asistir a mujeres en situación de violencia durante las 24 horas, todos los días de la semana, además de la atención en consultas en línea a través del correo electrónico '016-online@igualdad.gob.es'. El canal de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat en la página violenciagenero.igualdad.gob.es complementan las formas de acceso a la ayuda institucional. El medio detalló que, para casos en los que no sea viable realizar una llamada y exista riesgo, se recomienda la aplicación ALERTCOPS, desarrollada para situaciones de emergencia.

Desde la información publicada, queda patente que tanto las estructuras institucionales como la sociedad civil enfrentan el desafío de perfeccionar los mecanismos de prevención, atención y registro en materia de violencia de género. Los datos oficiales y las declaraciones recogidas por el medio evidencian tanto el peso de la tragedia como la dimensión del esfuerzo requerido en la erradicación de los feminicidios en España.