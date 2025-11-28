Fsas Technologies impulsa su apuesta en España por soluciones avanzadas en supercomputación y centros de datos

En el marco de su evento Summit Tour celebrado en Madrid, directivos de Fsas Technologies destacaron los proyectos como el International Quantum Center y el laboratorio europeo de análisis de datos de Fujitsu Labs, ambos presentes en España y destinados a dar servicio al continente en áreas punteras como computación cuántica, análisis de datos y supercomputación. Estas iniciativas forman parte de la estrategia de la compañía para posicionar a España como un núcleo relevante en tecnología de vanguardia. La noticia principal es el impulso de Fsas Technologies en el territorio español mediante el lanzamiento de innovaciones como el procesador Monaka y la concreción de alianzas estratégicas orientadas al desarrollo de infraestructuras eficientes y avanzadas en inteligencia artificial y centros de datos.

Según informó el medio, Fsas Technologies oficializó su desembarco en España en mayo, constituyéndose en la primera filial europea en separarse de Fujitsu en el país, aunque su actividad comenzó dos meses antes. Su aparición responde a los desafíos tecnológicos que surgen de la expansión de la inteligencia artificial y la computación cuántica, que exigen nuevas soluciones y modelos de colaboración para el sector empresarial. Tal como consignó el medio, la empresa busca consolidar su presencia mediante una hoja de ruta basada en la supercomputación, la infraestructura de centros de datos de alto rendimiento enfocados en IA, y el impulso de entornos TI híbridos.

Ekaterina Nurieva, responsable de Negocio de Plataformas para el noroeste de Europa en Fsas Technologies, explicó durante el encuentro con la prensa que la compañía persigue posicionarse como un socio estratégico de referencia, brindando soluciones personalizadas para centros de datos de alto rendimiento. Nurieva detalló que la oferta de Fsas incluye asesoramiento integral, acompañamiento en la implementación y una modalidad de consumo flexible, todo sustentado en la experiencia y la confianza acumuladas en el sector. Esta propuesta distingue a la empresa en un entorno marcado por la digitalización acelerada y la necesidad de opciones fiables para la gestión del crecimiento exponencial de los datos y las demandas tecnológicas avanzadas.

Desde la dirección general en España, Gonzalo Romeo remarcó que Fsas Technologies se diferencia en el mercado por su modelo Vendor Plus, que no se limita a la fabricación e integración de tecnología propia, sino que suma a su portfolio las soluciones más adecuadas de otros proveedores para satisfacer las necesidades concretas de los clientes. Romeo afirmó que este enfoque facilita la innovación y permite ofrecer servicios ajustados a cada entorno, lo que impacta directamente en la capacidad de adaptación y en la mejora continua.

Uno de los pilares de la estrategia tecnológica de Fsas es el desarrollo del procesador ARM Monaka, que se presenta como una pieza central en la evolución de la infraestructura de supercomputación e IA a nivel global. De acuerdo con lo expuesto en el evento, el Monaka está construido con tecnología de dos nanómetros y cuenta con 288 núcleos, constituyendo una avance relevante en el campo de los procesadores de alto rendimiento. Este chip será fundamental para el futuro superordenador FugakuNEXT, sucesor del actual Fugaku, un proyecto en el que Fujitsu colabora con Nvidia para ofrecer una arquitectura innovadora en la que Monaka actúa como procesador base complementado por soluciones de aceleración proporcionadas por Nvidia.

Según detalló el medio, se espera que el FugakuNEXT alcance una capacidad de 600 exaflops para cálculos de inteligencia artificial, lo que implica un salto de rendimiento 300 veces mayor comparado con la generación anterior, manteniendo el mismo nivel de consumo energético. Esta meta busca equilibrar la necesidad de procesar grandes volúmenes de información con la urgencia de eficiencia energética, uno de los desafíos centrales de la digitalización actual. El procesador Monaka no solo se incorporará al superordenador FugakuNEXT, sino que también será comercializado para los clientes de la compañía, extendiendo su uso a otros ambientes de IA que requieran altos niveles de rendimiento.

Además de la cooperación con Nvidia, Fsas Technologies lleva a cabo alianzas estratégicas con otros actores del sector, como AMD y Supermicro. Estas colaboraciones tienen como propósito principal el desarrollo de infraestructuras informáticas abiertas y sostenibles, fortaleciendo el compromiso de la empresa con la innovación tecnológica y la gestión responsable de los recursos. Gonzalo Romeo subrayó que otra de las novedades en relación al procesador Monaka es que, por primera vez en la historia de la empresa matriz Fujitsu, dicho chip estará disponible comercialmente.

En el ámbito operativo, el equipo de Fsas en España cuenta ya con 60 profesionales, incluyendo expertos dedicados al desarrollo y mantenimiento de proyectos de investigación y tecnología avanzada. Entre los proyectos en curso se destaca el Fujitsu Labs Data Analytics, con una docena de investigadores y que constituye el único laboratorio europeo de estas características, según publicó el medio. Romeo recalcó la importancia del International Quantum Center de Fsas Technologies, donde 15 empleados trabajan para ofrecer servicios de computación cuántica a clientes de toda Europa, así como el próximo centro de emulación cuántica en España y la cooperación con el Barcelona Superconducting Center.

Según el medio, Fsas Technologies enfrenta en España varios desafíos prioritarios para sus clientes. Entre los más significativos se encuentra garantizar la resiliencia y protección de los datos gestionados en los centros de datos, mediante soluciones que incluyen mecanismos avanzados para evitar accesos no autorizados y asegurar la continuidad de las operaciones. Además, el incremento de la demanda en consumo energético por el despliegue de la digitalización motiva a la compañía a diseñar y promover soluciones más eficientes, como el procesador Monaka, orientado a reducir el impacto ambiental sin sacrificar el rendimiento.

La apuesta por entornos híbridos, que fusionan la flexibilidad de la nube con la robustez de las infraestructuras físicas, figura como otra de las líneas de trabajo fundamentales para la firma en el país. Así también, la aplicación de modelos de pago por uso bajo el concepto de Consuption IT permite a los clientes optimizar costes en función de su consumo real de servicios tecnológicos, facilitando la adaptación a un entorno donde las necesidades pueden variar de forma considerable.

El medio también destacó que estas iniciativas de Fsas Technologies se integran dentro de una visión de futuro donde el desarrollo interno y la colaboración con otros actores del mercado resultan esenciales para responder a los retos de la era digital. Fsas Technologies avanza así en consolidar su presencia en España, posicionándola como un entorno clave para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías en supercomputación, inteligencia artificial y eficiencia energética.