España pide que Iberoamérica sea un "bloque" y los empresarios creen que unidos sería "una zona económica imparable"

Las principales conclusiones del VII Foro Iberoamericano de la mipyme, celebradas este viernes en Tenerife, serán trasladadas a la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, según informó Europa Press. En este marco, autoridades y representantes empresariales enfatizaron la necesidad de que Iberoamérica actúe como un bloque unido en la economía global, con el objetivo de reforzar su influencia y dinamizar el desarrollo regional.

Durante la apertura formal del encuentro, la secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo del Gobierno de España, Susana Sumelzo, destacó que el momento geopolítico que atraviesa la región es "crítico". De acuerdo con Europa Press, Sumelzo llamó a las naciones iberoamericanas a aprovechar su posición estratégica, dado que concentran una parte significativa de las materias primas clave en la industria mundial. En sus palabras, "Estados Unidos está en la competición para ser líder global de las industrias claves". Sumelzo sostuvo que la región vuelve a ocupar un papel central y subrayó que un crecimiento económico del 2,4% anual resulta insuficiente para alcanzar los objetivos de desarrollo planteados. Planteó la importancia de una cooperación reforzada para lograr tasas de crecimiento superiores y recordó que España actualmente constituye el segundo mayor inversor en la zona, señalando que su gobierno busca potenciar las relaciones bilaterales. Según publicó Europa Press, Sumelzo recalcó la aspiración de que la próxima cumbre impulse una identidad iberoamericana robusta y colectiva.

La visión empresarial también estuvo presente durante el foro. Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme, defendió que una Iberoamérica cohesionada tendría la capacidad de convertirse en una "zona económica imparable". "Las posibilidades que tenemos cooperando son infinitas", expresó De Miguel ante el auditorio, de acuerdo con la información brindada por Europa Press. Para la dirigente empresarial, el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas—las mipymes—constituye el pilar fundamental del tejido económico regional. Reafirmó que las mipymes afrontan constantes desafíos, pero siguen representando la fuerza motriz del crecimiento económico en América Latina, España y Portugal, y son cruciales para mejorar las condiciones de vida. De Miguel elogió la capacidad de adaptación y superación de este segmento empresarial, calificando a los emprendedores como protagonistas esenciales del desarrollo.

El papel de Canarias como centro de atracción para inversiones fue abordado por el vicepresidente del gobierno autonómico, Manuel Domínguez. Según consignó Europa Press, Domínguez planteó que Canarias, gracias a su Zona Especial Canaria (ZEC) y las zonas francas, representa una opción para empresas interesadas en tributar al 4%. Llamó la atención sobre el valor añadido que ofrece la región como puente entre Latinoamérica y Europa, e instó a los inversionistas latinoamericanos a aprovechar este marco fiscal favorable.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, vinculó el crecimiento nacional con la consolidación de las pequeñas empresas. Durante su intervención, animó a los asistentes a debatir y proponer medidas que generen impactos tangibles en la economía real. Detalló cómo en territorios insulares y fragmentados, como Tenerife, las pequeñas empresas son el cimiento de la economía, la identidad y las oportunidades locales.

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso Martín, aportó una visión sobre la evolución del modelo económico. Según relató Europa Press, Martín remarcó la importancia de que las empresas perfeccionen y consoliden sus mecanismos de exportación, atracción de inversiones y recepción de capital extranjero. Asimismo, identificó la economía sumergida como un obstáculo clave, proponiendo su reducción como vía para liberar el potencial del empresariado regional.

En la ceremonia de inauguración, Andrés Allamand, secretario general iberoamericano (SEGIB), estableció comparaciones entre las pymes europeas y latinoamericanas, apuntando al "tremendo potencial de crecimiento" que existe, afirma Europa Press. Allamand subrayó que dicho desarrollo puede incidir directamente en la reducción de la pobreza, señalando especialmente el impacto positivo sobre las mujeres, dado que la mitad de los nuevos emprendimientos en la región son liderados por ellas. Además, propuso impulsar una cultura empresarial que valore tanto la habilidad como la capacidad de asumir riesgos.

Roberto Suárez Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), se sumó al llamado para eliminar trabas y facilitar la integración de los empresarios en la economía formal. Según reportó Europa Press, Suárez Santos insistió en la necesidad de reconocer y apoyar a quienes generan empleo y riqueza, fomentando así un clima más favorable para el desarrollo empresarial.

El evento congregó a una amplia delegación de empresarios canarios, incluyendo a figuras como Pedro Suárez López, presidente del Puerto de Tenerife; José Cristóbal García, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE); Elena Vela, secretaria general de CEOE Tenerife; y Gabriel Corujo, presidente de la Zona Franca de Gran Canaria, entre otros, según detalla Europa Press.

El foro se desarrolló como parte de la agenda formal previa a la cumbre que se llevará a cabo en Madrid y tiene como objetivo trasladar recomendaciones directas para fortalecer la colaboración económica iberoamericana. Europa Press indicó que los organizadores y participantes coinciden en la urgencia de fomentar la integración y acelerar cambios estructurales, partiendo del reconocimiento de las mipymes como protagonistas en la creación de empleo y en el desarrollo social de la región.