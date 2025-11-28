El técnico chileno Manuel Pellegrini renueva con el Real Betis hasta 2027

El entrenador chileno Manuel Pellegrini ha establecido varios hitos durante su trayectoria al frente del Real Betis, incluyendo ser el único técnico en clasificar al club para competiciones europeas en cinco temporadas consecutivas. Ahora, tras firmar una extensión de contrato, asegura su presencia en el banquillo verdiblanco hasta el final de la campaña 2026-2027, de acuerdo con el comunicado emitido por el club andaluz y recogido por diversas fuentes, entre ellas el medio que originó la información.

Según detalló el club en el anuncio difundido este viernes, Pellegrini ha asumido el liderazgo del Betis desde el verano de 2020 y se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la entidad, acumulando 275 encuentros. Durante este periodo, el técnico de origen chileno ha sumado 129 victorias, representando un 56,12% de los partidos, junto con 76 empates y 70 derrotas. Este desempeño ha colocado al equipo en los primeros planos del fútbol español y europeo mediante logros sostenidos, como lo reflejan los datos difundidos por el Real Betis y citados por el medio de origen.

La renovación de Pellegrini se hizo pública con un video especial divulgado a través de los canales oficiales del club en redes sociales. En la grabación, el técnico aparece recreando un campo de fútbol en una mesa de trabajo, símbolo de la continuidad de su proyecto deportivo. La firma del nuevo contrato representará, si se cumplen todos los términos, un total de siete temporadas al frente del equipo andaluz, lo que constituye un récord en la historia de la entidad. De acuerdo con la información publicada por el mismo club y citada por el medio, ningún otro entrenador ha permanecido tanto tiempo dirigiendo al Betis.

El impacto de Pellegrini al mando del conjunto verdiblanco abarca varios aspectos. Bajo su dirección, el Betis llevó a sus vitrinas la Copa del Rey 2021-2022. Este título lo sitúa entre los cuatro entrenadores que han conseguido un trofeo para el club. Además, bajo su mando, el Betis accedió a su primera final europea, la de la Conference League, enfrentando al Chelsea el pasado mes de mayo. Este logro amplió la presencia internacional del equipo y consolidó el papel del Betis en el panorama futbolístico más allá de la liga española, según resaltó el comunicado del club y replicó el medio.

Pellegrini, apodado "El Ingeniero", ha conseguido también situarse en el selecto grupo de técnicos con más encuentros dirigidos en la Primera División española, ocupando el sexto puesto histórico con 535 partidos en la máxima categoría, según reportó el club en el comunicado oficial.

La continuidad del chileno apunta a fortalecer el objetivo declarado del club de mantener la regularidad en sus logros deportivos y asegurar una presencia sostenida en las competiciones internacionales, según difundió la entidad. El Real Betis destacó, mediante sus plataformas informativas y la cobertura en medios, la importancia de esta extensión contractual como un paso para afianzar un proyecto que ya ha aportado resultados tangibles en títulos y actuaciones europeas.

El club remarcó la confianza depositada en la experiencia y el trabajo de Pellegrini como pilares fundamentales para seguir adelante con sus metas. La noticia de la renovación fue ampliamente difundida en redes sociales, generando una respuesta notable entre la afición y resonando en el ámbito deportivo nacional e internacional, según recogió el medio original y consignó la comunicación institucional de la entidad andaluza.