Detenidas dos personas por el incendio registrado en un edificio en A Coruña en el que falleció un hombre

La Policía Nacional detuvo a dos personas por su supuesta relación en el incendio registrado en la tarde de este jueves en un edificio de A Coruña, en la Rúa San Isidro, en el que falleció un hombre y otro se encuentra en estado crítico a causa de la inhalación de humo.

Así, según fuentes conocedoras de los hechos consultadas por Europa Press, las dos personas fueron detenidas por un supuesto delito de homicidio imprudente, ya que el fuego se produjo por la manipulación del cuadro eléctrico del edificio.

El suceso, según la información del 112 Galicia, se produjo sobre las 17.45 horas de este jueves y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de la ciudada herculina que, una vez en el punto, encontraron las escaleras llenas de humo.

Procedieron a sofocar las llamas y, durante los trabajos de ventilación, localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso. Los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 les prestó asistencia en el lugar, pero solo uno de los hombres pudo ser evacuado, en estado crítico, al Hospital Universitario de A Coruña.

Aunque el incendio se pudo controlar y se efectuaron las tareas de ventilación, los vecinos fueron desalojados, debido a que las viviendas no tenían luz, y los evacuaron a un pabellón próximo.

