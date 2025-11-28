Cuerpo no presenta su candidatura para presidir el Eurogrupo

A mediados de noviembre de 2025, Makis Keravnos, ministro de Hacienda de Chipre, asumió temporalmente la presidencia del Eurogrupo tras la dimisión del irlandés Pascal Donohoe. Según informó Europa Press, la elección del nuevo presidente se realizará el 11 de diciembre, después de la formalización de candidaturas prevista para este viernes. El mandato comenzará el 12 de diciembre y tendrá una duración de dos años y medio. España, a través de su Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, decidió no proponer al ministro Carlos Cuerpo como candidato a la sucesión.

Donohoe había sido reelegido presidente del Eurogrupo en julio, en una votación que enfrentó la candidatura del español Carlos Cuerpo, pero la presidencia se mantuvo para el irlandés por consenso, según Europa Press. No obstante, la situación cambió de manera significativa en noviembre, cuando Donohoe anunció su dimisión como ministro, una decisión que lo sacó automáticamente del Eurogrupo. Aclaró que dejaría el cargo para asumir el puesto de director gerente y responsable de Conocimiento en el Banco Mundial, institución encabezada por Ajay Banga.

Europa Press detalló que Carlos Cuerpo, actual titular de Economía, Comercio y Empresa, no formalizaría su candidatura para liderar el Eurogrupo. De este modo, el país descarta intentar la sucesión inmediata del irlandés en la dirección de este foro que reúne a los ministros de Finanzas de la zona euro. Cabe recordar que, en la anterior contienda por este cargo, la también española Nadia Calviño fue vencida por Donohoe en 2020, consolidando así la tendencia de que España todavía no logra colocar uno de sus representantes en la cúpula de esta institución europea.

Según publicó Europa Press, el procedimiento establece que, hasta la elección formal del presidente, Keravnos ejercerá como presidente en funciones. Las normas internas del Eurogrupo determinan que la designación requiere sólo mayoría simple entre los ministros de Finanzas, en un contexto donde predomina la influencia del Partido Popular Europeo en el reparto de votos y apoyos.

El medio Europa Press añadió que, en paralelo a este relevo, antes de finales de año se abrirá también el proceso de renovación en la vicepresidencia del Banco Central Europeo, con la próxima convocatoria para presentar candidaturas que permitan designar al sustituto del español Luis de Guindos, cuyo mandato concluye próximamente. Este proceso, distinto pero relevante por la influencia que otorga al país designado, será otra de las instancias para medir el peso de España en el tejido institucional de la eurozona.

Fuentes del Gobierno citadas por Europa Press aseguraron que la ausencia de candidatura nacional para presidir el Eurogrupo no indica un repliegue de su presencia en los órganos financieros europeos, y afirman que el Ejecutivo continuará apostando por una presencia “significativa e influyente” en organismos económicos y financieros de la Unión Europea. De acuerdo con dichas fuentes, la estrategia pasa por reforzar la contribución de España a la configuración de la política económica europea y asegurar que la voz del país se escuche de forma activa en los espacios de decisión del continente.

El contexto institucional refleja que el Eurogrupo sigue ocupando un rol central en la coordinación de políticas económicas y presupuestarias entre los países que comparten el euro. Su presidencia proporciona visibilidad y capacidad de interlocución clave entre los responsables económicos de la región. Según consignó Europa Press, la sucesión de Donohoe coincide con un ciclo de reformas y desafíos económicos para la eurozona, lo que convierte en altamente relevante la elección en curso. Mientras tanto, el proceso de relevo en la vicepresidencia del BCE añade una capa adicional de negociación y reparto de cuotas de poder.

Con la salida de Donohoe hacia Washington para asumir un alto cargo en el Banco Mundial, el Eurogrupo transita un periodo de interinidad a cargo del chipriota Keravnos. La situación forzará en las próximas semanas tanto la definición de consensos como el análisis de equilibrios políticos, ya que la combinación de ambos procesos (presidencia del Eurogrupo y vicepresidencia del BCE) implica la reconfiguración parcial del liderazgo económico europeo para el futuro inmediato, según expuso Europa Press.

La información divulgada por Europa Press remarcó que las autoridades españolas vinculan la falta de candidatura al Eurogrupo con una decisión estratégica interna y recalcan la intención de seguir participando de manera activa en el resto de órganos ejecutivos de la UE. El diseño de la política económica europea en los próximos años estará marcado por estos reajustes en los cargos principales y por la manera en que los Estados miembros consigan articular apoyos para defender sus intereses en la gobernanza colectiva de la región.