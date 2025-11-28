Armani nombra un nuevo consejo, con Leo Dell'Orco como presidente y Giuseppe Marsocci como CEO

La firma de moda Armani ha nombrado este viernes un nuevo consejo de administración compuesto por ocho miembros, de los cuales tres asientos están reservados para representantes de la familia del fundador y recientemente fallecido Giorgio Armani.

El nuevo órgano rector está compuesto por la pareja de Armani, Leo Dell'Orco, como presidente de la compañía, Giuseppe Marsocci como consejero delegado y gerente, y por Silvana Armani, Andrea Camerana, Marco Bizzarri, John Hooks, Federico Marchetti y Angelo Moratti en calidad de consejeros.

El grupo ha indicado que el capital social controlado por la Fundación Giorgio Armani no podrá bajar en ningún momento por debajo del 30%, independientemente de la incorporación de nuevos accionistas o de una posible salida a Bolsa.

Esta circunstancia es relevante dado que el diseñador, que murió el 4 de septiembre, dispuso en su testamento que Armani debía ser vendida preferentemente a Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), L'Oréal o EssilorLuxottica, dueña de las gafas Ray-Ban.

Las últimas voluntades instaron a Dell'Orco y a sus herederos a que vendieran el 15% del capital social de Armani a una de estas tres multinacionales o a una firma de prestigio similar en un plazo de 18 meses.

Posteriormente, deberían desprenderse de otro paquete accionarial de entre el 30% y el 54,9% en favor del mismo comprador dentro de los cinco años que siguieran a la muerte Armani, esto es 2030 a más tardar.

Sin embargo, de no llegar a buen puerto dicha operación, Armani indicó que la empresa, de la que él era único accionista, debería optar por salir a los mercados.