Más de 50.000 espectadores disfrutaron de las actividades de la edición 51 del Festival de Huelva

El aumento en la cantidad de asistentes por función y la mejora en la valoración del público hacia la cartelera de la última edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano reflejaron un cambio en el modelo de organización y contenidos del evento. Según detalló el medio en nota de prensa, la edición número 51 del certamen registró más de 50.000 espectadores, quienes participaron en actividades y proyecciones en sedes como el Gran Teatro y el Palacio de Congresos de la Casa Colón, así como en actividades educativas, exposiciones, conciertos y sesiones especiales a través de la plataforma Filmin. Este incremento se tradujo en un promedio de asistencia un 30% superior en las proyecciones competitivas principales, especialmente las realizadas en el Gran Teatro.

De acuerdo con la información difundida por el Festival de Huelva, la apuesta de las recientes ediciones por un evento más equilibrado y sostenible ha dado como resultado no solo un repunte en la afluencia en cada función, sino también una mayor satisfacción entre los asistentes. La media de valoración de la programación por parte de los espectadores, en particular de la Sección Oficial a Concurso, subió del 7,7 al 7,93 sobre 10 con respecto al año anterior. La organización precisó que los propios espectadores son quienes evalúan y conceden los galardones en las diferentes secciones de largometrajes. Así, el Premio del Público de la Sección Oficial recayó en la producción mexicana 'Un mundo para mí', dirigida por Alejandro Zuno, mientras que la película española 'Los tigres', de Alberto Rodríguez, fue reconocida en la categoría Acento.Cine Español, y 'Antonio, el Bailarín de España', de Paco Ortiz, recibió el reconocimiento en Talento Andaluz.

El acto de clausura, retransmitido en directo, sirvió de escenario para anunciar estos reconocimientos y para la entrega de los premios otorgados por el jurado oficial. Según informó el certamen, dicho jurado estuvo conformado por Pilar Martínez-Vasseur, Jean Cruz y Joana Granero. De acuerdo con la nota del festival, la película brasileña 'La mejor madre del mundo', de la cineasta Anna Muylaert, recibió el Colón de Oro a la Mejor Película. Además, el Colón de Plata Premio Especial del Jurado fue concedido a la producción venezolana 'Aún es de noche en Caracas', bajo la dirección de Mariana Rondón y Marité Ugás. En el apartado de dirección sobresalió Mayra Hermosillo, de México, quien fue galardonada por su trabajo en 'Vainilla'.

En la categoría de interpretación, la distinción a la mejor actuación correspondió a la actriz brasileña Shirley Cruz por su papel en 'La mejor madre del mundo', mientras que el actor chileno Pedro Fontaine recibió el Colón de Plata por su desempeño en 'Los renacidos'. El elenco de 'Vainilla' fue premiado como mejor interpretación de reparto. Todas estas distinciones, reportó el medio especializado, subrayaron la diversidad y la calidad de las propuestas iberoamericanas presentes en la competencia.

El evento también hizo énfasis en el fomento de nuevos públicos y el impulso de actividades pedagógicas. Según publicó el Festival de Huelva, iniciativas como Primera Pantalla y Ventana Cinéfila ofrecieron programación exclusiva para el alumnado y profesorado de la ciudad y la provincia. Durante la edición número 51, participaron grupos como Jóvenes Cinéfilos Comunicadores y cientos de estudiantes de diferentes centros formaron parte de Cine y Valores, que incluyó proyecciones y encuentros con cineastas andaluces destacados. Entre los creadores que acudieron para dialogar con los estudiantes se encuentran Paco Ortiz, Remedios Malvárez, Manuel Sicilia y Alicia Núñez. Estas actividades contaron con el respaldo de entidades como la Academia de Cine de Andalucía y la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (AAMMA).

Entre las actividades complementarias sobresalieron master class como la impartida por el actor Paco Tous, organizada en colaboración con AISGE para estudiantes de artes escénicas, y la orientada al cine y las series a cargo del director Miguel Ángel Vivas, impulsada por la Fundación SGAE. Según detalló el certamen, estas propuestas buscaron fortalecer la formación entre profesionales y futuros trabajadores del sector audiovisual.

El Festival informó, además, sobre el desarrollo de iniciativas como el programa CreANDo para guionistas, establecido junto a la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía y con participación de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Otro programa asociado, en coordinación con la Residencia de Cine de Extremadura, se centró en apoyar el desarrollo de proyectos cinematográficos de autores iberoamericanos.

De acuerdo con la información publicada, el evento mantuvo como ejes fundamentales el impulso al cine iberoamericano, la formación específica de públicos jóvenes y profesionales, así como la consolidación de actividades paralelas. La edición número 51 del Festival de Huelva reafirmó su papel como punto de encuentro para la industria cinematográfica y la ciudadanía, ofreciendo tanto premios para producciones de México, Brasil, España y Venezuela, como espacios de formación y divulgación cultural.