La confianza económica de la eurozona marca máximos desde 2023 con España a la cabeza de las mayores economías

El indicador de sentimiento económico (ESI) en España alcanzó en noviembre los 105,9 puntos, superando así el nivel de 103,9 registrado en octubre y estableciendo su mejor valor desde septiembre de 2024. Este dato sitúa a España al frente de las principales economías de la zona euro en cuanto a remontada de confianza, según informó la Comisión Europea. La evolución positiva responde a varios factores, entre los que destaca la mejora notable en los sectores de la construcción y el comercio minorista, elementos que han impulsado también las cifras generales para el conjunto de la eurozona durante el mes.

Según detalló la Comisión Europea, la confianza económica de la eurozona experimentó en noviembre su tercer mes consecutivo de avances, elevando el índice ESI hasta los 97 puntos tras los 96,8 anotados en octubre. Esta cifra representa el nivel más alto desde la primavera pasada. El organismo atribuyó especialmente el incremento a una menor percepción pesimista entre los empresarios del sector construcción y del comercio minorista. En contraste, el ánimo en la industria reflejó cierta cautela, ya que en este segmento el indicador registró un retroceso. En cuanto a los consumidores, el sentimiento no presentó variaciones significativas, y el sector servicios mostró una mejoría modesta.

El respaldo al crecimiento del ESI no solo se limitó al área del euro. El dato correspondiente al conjunto de la Unión Europea también reportó una mejora al cerrar noviembre con 96,8 puntos respecto a los 96,6 contabilizados en octubre, lo que marca el valor más elevado en los últimos nueve meses, específicamente desde febrero. La Comisión remarcó que, de las principales economías de la Unión, España encabezó el repunte con una subida de 2 puntos en el indicador, seguida de Italia, que avanzó 1,1, Francia, que creció 0,8, y Polonia, con 0,5. Alemania y Países Bajos mostraron variaciones prácticamente nulas, situándose en ambos casos en -0,3.

El estudio de la Comisión Europea pone de relieve la disparidad entre sectores, en donde el optimismo empresarial tomó fuerza principalmente en la construcción y el comercio minorista, mientras que el sentimiento de desconfianza permaneció sin grandes cambios entre los consumidores y se intensificó en la industria. El sector servicios, por su parte, mostró una recuperación en la percepción económica general frente a meses anteriores.

El medio indicó además que la evolución del ESI resulta de relevancia para la evaluación de la estabilidad económica y la previsión de tendencias a corto plazo en la región. A través de este indicador, la Comisión monitorea el pulso de la economía desde la perspectiva de empresas y ciudadanos, según recoge el informe publicado.

En el análisis de los resultados por países, la Comisión señaló que el avance sostenido en España destaca tanto en volumen como en consistencia respecto al resto de grandes economías europeas. El resultado de 105,9 puntos referido en el informe indica el mejor registro para la economía española desde septiembre, consolidando una tendencia de recuperación paulatina en el contexto reciente.

El informe difundido por la Comisión Europea situó los crecimientos de Italia y Francia en terreno positivo, aunque con una magnitud inferior a la registrada en España. Alemania y los Países Bajos se mantuvieron prácticamente sin cambios, lo que refleja una recuperación desigual dentro del bloque comunitario, con regiones que afrontan contextos sectoriales particulares.

En la presentación de los resultados, el organismo europeo subrayó que el comportamiento del ESI sigue sujeto a factores globales y domésticos que impactan las percepciones empresariales y de los consumidores en la eurozona y el conjunto de la Unión Europea.