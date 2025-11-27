La Centuria Macarena, Arcángel y Argentina, en la segunda edición de 'Reza Sevilla' que ofrece la ROSS

La nueva edición del espectáculo 'Reza Sevilla' tendrá el doble de capacidad que su entrega inaugural, tras agotar localidades y evidenciar la fuerte demanda de público y crítica. De acuerdo con Europa Press, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) llevará a cabo este evento inmersivo dedicado a la Semana Santa de Sevilla los días 13 y 14 de febrero de 2026 en el auditorio Fibes, donde desplegará una experiencia sensorial que fusiona música tradicional, flamenco, copla, innovaciones visuales, aromas y propuestas gastronómicas.

La organización de 'Reza Sevilla' anunció que este año se sumarán a la propuesta formaciones históricas como la Banda de las Cigarreras y la Banda de la Centuria Macarena, así como intérpretes reconocidos como Arcángel, Argentina, Joana Jiménez, María Ángeles Cruzado y Manuel Cuevas. Todos ellos tienen previsto aportar sus voces al espectáculo, otorgando una dimensión lírica a la cita, según informó Europa Press. Además, el Coro de la Asociación de Amigos del Teatro de la Maestranza fortalecerá la faceta coral y espiritual del evento.

La presentación pública de esta segunda edición se realizó en el Mercado del Barranco y contó con la participación de figuras centrales como el compositor y productor Manuel Marvizón, el director gerente de la ROSS, Jordi Tort, y el director musical del evento, Alexandre Da Costa, reportó Europa Press. El espectáculo se enmarca en la serie 'Feeling ROSS', que persigue el objetivo de acercar la música sinfónica a nuevas audiencias e impulsar la innovación artística en sus formatos.

Durante la rueda de prensa, Alexandre Da Costa explicó que 'Reza Sevilla' está diseñado como una experiencia que supera la tradicional interpretación musical, trasladando al auditorio Fibes la atmósfera característica de la Semana Santa sevillana. “Mucho más que un concierto, es llevar la magia de la Semana Santa en la calle a un lugar como el auditorio Fibes con los mejores músicos de la ciudad y con unas bandas y unos artistas emblemáticos. Es vivir en 90 minutos algo que es muy poderoso”, afirmó Da Costa, en declaraciones recogidas por Europa Press.

El compositor y productor Manuel Marvizón, creador del espectáculo, resaltó el reto de resumir los aspectos fundamentales de la Semana Santa de la ciudad en apenas una hora y media. Marvizón expresó: “Esta nueva edición va a ser una explosión de sensaciones, sensibilidades, música y cultura, siempre buscando mantener el espíritu de enseñar en hora y media todo lo que ocurre en la Semana Santa de Sevilla”, tal como consignó Europa Press.

Dentro de la programación, la música cofrade, la copla y el flamenco configuran la base artística sobre la que se construye el espectáculo. Jordi Tort, director gerente de la ROSS, detalló que estas manifestaciones están profundamente ligadas a la identidad sevillana y su inclusión en el repertorio refuerza el vínculo con la ciudadanía, reportó Europa Press. El programa incluye algunas de las marchas procesionales más emblemáticas, en una propuesta que une lo sagrado con lo artístico y sensorial.

La experiencia inmersiva se enriquece con elementos destinados a estimular los sentidos del público. Inciensos El Cautivo se hará cargo de la ambientación aromática del recinto, mientras que los recursos visuales, preparados por Carlos Valera (Valdeluxe), incorporarán imágenes y símbolos que remiten a la tradición y la memoria colectiva de la Semana Santa, según informó Europa Press. Además, la colaboración con el Mercado del Barranco permitirá diseñar una oferta gastronómica específica para la ocasión, completando así la propuesta multisensorial.

Según Europa Press, las entradas para el evento ya están disponibles y se lanzó una campaña promocional con descuentos hasta el domingo 30 de noviembre a las 22:00. Esta estrategia de preventa busca facilitar el acceso a los espectadores interesados, tras la rápida venta registrada en la primera edición.

Entre los objetivos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla para esta segunda edición figura el deseo de consolidar 'Reza Sevilla' como uno de los eventos culturales destacados de la temporada. Según detalló Europa Press, la iniciativa apuesta por ampliar la oferta artística y diversificar los géneros presentes, siguiendo la positiva acogida que experimentó el debut del formato. Con esta propuesta, la ROSS busca homenajear una de las tradiciones más significativas de la ciudad andaluza, conjugando música, arte y nuevas experiencias.

El formato de 'Reza Sevilla' refuerza la posición de la ROSS como dinamizadora cultural, abierta a innovar y explorar nuevas formas de conectar la música sinfónica con el público. Europa Press destacó que, a través de este espectáculo, la orquesta se proyecta más allá de los límites habituales de los conciertos convencionales, integrando estilos y géneros vinculados a la identidad local y generando un encuentro artístico en el que lo sonoro, lo visual, lo aromático y lo gastronómico convergen para celebrar el patrimonio cultural sevillano.