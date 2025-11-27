Juanfran Pérez Llorca, investido presidente de la Generalitat Valenciana con los 40 votos del PP y los 13 de Vox

El síndic de Vox, José María Llanos, hizo pública la posición de su grupo parlamentario solo durante el turno final de réplica de la sesión de investidura, indicando que Vox respaldaría a Juanfran Pérez Llorca para la Presidencia de la Generalitat Valenciana tras comprobar las garantías ofrecidas en los compromisos asumidos ante los ciudadanos. El anuncio cerró días de incertidumbre sobre el sentido del voto de la formación ultraconservadora, que había señalado que apuraría hasta el término del debate la decisión con el objetivo de asegurar el cumplimiento íntegro de sus condiciones, principalmente en rechazo a las políticas consideradas ecologistas, la inmigración ilegal y la demanda de medidas hidráulicas para evitar desastres meteorológicos como el acaecido con la dana. De acuerdo con la información publicada por el medio, Pérez Llorca reunió así los 53 apoyos necesarios —40 del Partido Popular y 13 de Vox— para garantizar su investidura como jefe del ejecutivo valenciano en la primera votación.

Según reportó el medio, la elección de Pérez Llorca como nuevo presidente se formalizó luego de seis horas de sesión plenaria en Les Corts, desarrollada bajo el formato de votación pública por llamamiento, conforme al reglamento parlamentario regional. La suma de votos emitidos por los diputados del Partido Popular y de Vox permitió alcanzar la mayoría absoluta, lo que dejó sin posibilidades a otras propuestas y afianzó la continuidad del bloque conservador al frente de la Generalitat. El resultado supone el relevo inmediato de Carlos Mazón, quien solo acudió al hemiciclo al final de la jornada, apenas un minuto antes de la votación, en medio de la atención de diputados, consellers y altos cargos del partido reunidos en dependencias anexas. Preguntado por la evaluación del futuro presidente, Mazón se limitó a responder: “Magnífico”.

En su discurso ante la asamblea, el ya investido presidente Pérez Llorca subrayó su propósito de mantener el proceso de “cambio” iniciado por el Ejecutivo anterior en 2023. Según detalló el medio, Pérez Llorca enfatizó que llegaba al puesto sin acuerdos preestablecidos, pero con la clara intención de concluir la sesión con un pacto político duradero que garantizara la gobernabilidad en la Comunidad Valenciana. Entre las primeras declaraciones oficiales, Pérez Llorca se dirigió a quienes resultaron afectadas por la dana, un fenómeno climático que generó graves daños, y expresó que pediría disculpas a las víctimas como prioridad. También solicitó una revisión integral del actual sistema de financiación autonómica, reclamando mayor justicia en el reparto de recursos para la región.

A lo largo de su exposición inicial, el presidente electo expuso un bloque de propuestas para su primer tramo de mandato. Detalló, entre las principales acciones, el compromiso de llevar ante Les Corts una segunda ley orientada a la simplificación administrativa con un plazo máximo de 30 días. A nivel fiscal, avanzó la decisión de ampliar en un 50% todas las deducciones autonómicas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que supondría una reducción de la carga tributaria para los contribuyentes valencianos. En el ámbito universitario, anunció la gratuidad del primer curso para estudiantes que aprueben todas las asignaturas. Sobre servicios públicos, Pérez Llorca aseguró la puesta en marcha de nuevos puntos de atención sanitaria urgente que funcionarán las 24 horas en todas las localidades con una población superior a 50.000 habitantes. Igualmente, especificó la asignación de 2 millones de euros en ayudas destinadas a apoyar al sector agrícola.

Según consignó el medio, Vox esgrimió su respaldo tras recibir compromisos claros respecto a varias de sus reivindicaciones centrales. El síndic José María Llanos agradeció a Pérez Llorca su disposición para incorporar medidas contra la inmigración irregular y a favor de publicar la nacionalidad de los autores de delitos, dos de las exigencias de la formación. Asimismo, demandó mantener el recorte del 50% en el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y defender una política fiscal de rebajas sustanciales. Vox también incluyó entre sus solicitudes la oposición a la aplicación del Pacto Verde Europeo y la construcción de infraestructuras hidráulicas orientadas a la prevención de catástrofes.

Desde la dirección nacional de Vox, Santiago Abascal valoró el tono y los mensajes transmitidos durante el discurso de investidura de Pérez Llorca. Aunque evitó pronunciarse antes del voto final, justificó su reserva por la necesidad de analizar la totalidad de la intervención y mantener una consulta interna con sus compañeros de formación. No obstante, reconoció como positivas las propuestas del candidato opositor a Carlos Mazón, especialmente las referencias a la limitación de políticas climáticas y de inmigración. Tal como recogió el medio, el apoyo de Vox cristalizó oficialmente con la intervención de Llanos, quien declaró: “Vox lo tiene claro. Vox está preparado, está dispuesto, pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra, el valor de nuestro querido reino de Valencia. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura”.

El ex presidente Mazón compartió diversos momentos en las dependencias del Partido Popular rodeado de figuras destacadas de la formación, entre las que figuraron Vicent Mompó —presidente de la Diputación de Valencia y líder del PP en la provincia—, el síndic Nando Pastor, la portavoz adjunta Laura Chulià y el senador Gerardo Camps, además de personal directivo tanto del partido como del ejecutivo autonómico. Posteriormente, se produjeron aplausos y muestras de reconocimiento entre los asistentes, según reportó el medio.

Durante toda la sesión permanecieron presentes en el hemiciclo todos los consellers, acompañando los distintos momentos del pleno. Solo el jefe del Consell en funciones, Mazón, se ausentó hasta la última parte. La investidura de Pérez Llorca concluyó en el ambiente de expectativa generado por la suma de apoyos y la variedad de compromisos adquiridos, que incluyen medidas económicas, fiscales, sociales y de gestión migratoria, conformando un nuevo contexto político para la Comunidad Valenciana basado en el acuerdo entre los dos principales grupos de la derecha y la ultraderecha en el parlamento autonómico.