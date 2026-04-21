El petróleo baja hasta los 94 dólares, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias moderadas

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba cerca de un 1,1% en torno a las 7.50 horas de este martes y se movía algo por encima de los 94 dólares por barril antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se abarataba casi un 1,4%, hasta los 86,2 dólares por barril.

La esperanza de que Irán se sume a una nueva ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos ha llevado a que el precio del Brent se modere en las primeras horas de este martes. El vicepresidente de EEUU, JD Vance, viaja hoy a Islamabad con la intención de mantener contactos con la delegación iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este lunes que considera "altamente improbable" que haya una prórroga del alto el fuego de dos semanas que expira en la tarde del miércoles si no se alcanza un acuerdo.

"No me voy a precipitar y a firmar un mal acuerdo. Tenemos todo el tiempo del mundo", ha explicado Trump en una entrevista con Bloomberg.

"Es altamente improbable que lo prolongue", ha respondido al ser preguntado por la tregua anunciada el 7 de abril. De hecho, ha subrayado que la tregua termina "el miércoles por la tarde". "Miércoles por la tarde, hora de Washington", ha apuntado.

El mandatario estadounidense se ha referido también al bloqueo impuesto a los puertos iraníes y ha afirmado que éste no cesará que hasta que haya un acuerdo con el país centroasiático. De no haberlo, se retomarán los ataques.

Trump ha señalado además que el acuerdo que tiene intención de alcanzar con Irán será "mucho mejor" que el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) suscrito en 2015, con Barack Obama al frente del país norteamericano.

"El acuerdo que estamos trabajando con Irán será mucho mejor que el PIAC, comúnmente llamado 'el acuerdo nuclear de Irán' redactado por Barack Hussein Obama y 'El Somnoliento' Joe Biden, uno de los peores acuerdos jamás cerrado para la seguridad de nuestro país", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

Desde Irán, su Ministerio de Exteriores ha advertido este martes de "graves consecuencias" después de que Estados Unidos atacara un buque iraní en el golfo de Omán y retenido a toda su tripulación.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, informó este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán atacaron, interceptaron y capturaron el 'Touska' --un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según el mandatario-- cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.

Irán ha informado a Naciones Unidas de lo sucedido y ha llamado al Consejo de Seguridad a "condenar y responsabilizar el ataque ilegal" sobre el buque 'Touska' perpetrado por Washington. Asimismo, ha asegurado que se reserva el derecho de utilizar sus capacidades para "defender los intereses y la seguridad" nacionales. "Es evidente que Estados Unidos es el único responsable de que la situación en la región se haya complicado aún más", ha concluido.

LAS BOLSAS EUROPEAS APUNTAN A GANANCIAS MODERADAS EN LA APERTURA

En este contexto de moderado optimismo sobre la posibilidad de que EEUU e Irán se sienten de nuevo a negociar un acuerdo de paz, las principales Bolsas asiáticas registran subidas en la jornada de este martes.

En concreto, el Kospi surcoreano avanza un 2,4%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se revaloriza un 0,6%. En Japón, el Nikkei gana un 1%, en tanto que el índice Shenzhen de la Bolsa china sube un 0,1%.

En EEUU, Wall Street cerró el lunes con ligeros retrocesos, pero los futuros del Dow Jones y del Nasdaq apuntan, por ahora, a avances cercanos al 0,2% en la apertura de este martes.

También los futuros de las Bolsas europeas apuntan a ganancias moderadas en la apertura de la sesión bursátil de hoy, cercanos al medio punto en algunos casos. En España, el Ibex 35 partirá hoy de los 18.260 enteros tras cerrar este lunes con un retroceso del 1,2%.