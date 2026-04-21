Sanrio, la empresa desarrolladora de Hello Kitty, lanza una marca de videojuegos

Tokio, 21 abr (EFE).- Sanrio, la empresa japonesa dedicada al desarrollo de personajes como Hello Kitty, anunció este martes que lanzará su primera marca de videojuegos, en un intento por diversificar los ingresos provenientes de sus populares personajes.

Sanrio Games planea lanzar alrededor de diez juegos en los próximos tres años, y el primero de ellos, un juego para Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 titulado Sanrio Party Land, tiene previsto su lanzamiento mundial en otoño de este año, según un comunicado de la marca.

Así, la compañía diseñará "una amplia gama de experiencias", desde títulos con variedad de personajes hasta juegos que "reflejen profundamente el mundo único de cada personaje, así como proyectos de múltiples géneros".

La compañía presidida por Tomokuni Tsuji, nieto del fundador, sostuvo que este lanzamiento tiene como objetivo convertirse en un "nuevo punto de conexión" entre los personajes de Sanrio y los fans de todo el mundo.

Sanrio, que ha creado más de 450 personajes, anunció en 2025 su visión a largo plazo y se propuso evolucionar hasta convertirse en una plataforma global, sustentándose en los videojuegos como uno de los pilares fundamentales de este enfoque.

Hasta ahora, se habían lanzado juegos con personajes de Sanrio mediante acuerdos de licencia. La empresa aclaró que "continuará expandiendo estas iniciativas" pese al lanzamiento de su propia marca personal.

En 1960, Shintaro Tsuji dejó su trabajo como funcionario público y fundó el Centro de la Seda de Yamanashi (ahora Sanrio). En 1974, creó Hello Kitty y en 1990 inauguró el parque temático 'Sanrio Puroland' en la ciudad de Tama (Tokio). En 2020 y tras 60 años al frente, entregó el control de la empresa a su nieto. EFE