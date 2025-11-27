Isabel Pantoja reaparece en los juzgados 10 meses después, e indiferente a las declaraciones de sus hijos Kiko e Isa

Ante los cuestionamientos públicos de sus hijos y el distanciamiento familiar, Isabel Pantoja se personó este jueves en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, para confirmar una demanda presentada contra algunos medios de comunicación y colaboradores televisivos. La acción legal responde a la difusión de información sobre aspectos privados relacionados con su salud. Según la información publicada por el medio, la artista compareció tras más de diez meses sin apariciones públicas, salvo unas imágenes en El Rocío, y lo hizo sin aludir a las declaraciones recientes de Kiko Rivera e Isa Pantoja, quienes se expresaron con contundencia sobre su relación con la madre en el programa ‘¡De Viernes!’.

De acuerdo con la misma fuente, la cantante llegó poco antes del mediodía acompañada por su hermano, Agustín Pantoja, y por su abogado, Eduardo de Urbano. Ambos la escoltaron mientras caminaba el breve trayecto desde la furgoneta que la trasladó, la cual disponía de cristales tintados, hasta la entrada de los juzgados. La tonadillera optó por un atuendo en tonos blancos, el cabello recogido y gafas de sol, manteniendo, según los presentes, firmeza en su semblante. Al ser consultada por los periodistas sobre su estado, Pantoja declaró: "Estoy bien, gracias, un poquito resfriada", y evitó pronunciarse acerca de las declaraciones de sus hijos o de sus planes personales a futuro.

Según detalló el medio, la comparecencia de Pantoja se produce días después de que tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja expusieran públicamente sus diferencias y la actual situación de distancia con su madre. En el citado programa televisivo, Kiko Rivera afirmó que el personaje había superado a la persona en la figura de Isabel, señalando que requiere ayuda urgente. Isa, por su parte, manifestó su convencimiento de que no retomará el contacto con su madre. La reacción de la cantante ante estos comentarios fue no hacer comentarios y limitar sus respuestas, apoyándose en la decisión de su abogado que tomó la palabra para remarcar que Isabel no realizaría declaraciones al respecto.

El medio añadió que Isabel Pantoja tampoco abordó en su aparición cuestiones sobre su próximo lugar de residencia. Desde hace un tiempo, circulan informaciones sobre su intención de dejar la finca Cantora y trasladarse a un país latinoamericano. Sin embargo, durante su paso por los juzgados, la artista optó por no entrar en detalles vinculados a su vida personal fuera del ámbito procesal.

Dentro del edificio judicial, la ratificación de la demanda de Pantoja representa un nuevo capítulo en la relación entre la artista y la prensa, marcada durante años por tensiones en torno a la privacidad. La razón de esta acción legal reside en la publicación de datos relacionados con su salud que la cantante considera de carácter reservado, tal como afirmó Eduardo de Urbano, su abogado, al acompañar a la tonadillera.

A su salida, ni Isabel Pantoja ni sus acompañantes respondieron a las reiteradas preguntas de los medios respecto a su situación familiar, su estado de ánimo ante la exposición mediática o sobre el futuro próximo en lo profesional y personal. La presencia de Agustín Pantoja durante todo el trayecto subraya el papel de apoyo constante que ejerce en la vida de la artista, incluso en escenarios marcados por dificultades mediáticas y familiares.

En el trasfondo de esta aparición pública pesa la tensión entre la popular cantante y sus hijos, cuya dimensión se amplió a raíz de las intervenciones en televisión y a posteriores reacciones en las redes sociales. La demanda presentada por Isabel Pantoja se suma a una secuencia de episodios en los que la protección de la intimidad y la gestión de la repercusión mediática han ocupado un lugar central en la vida de la artista en los últimos años.