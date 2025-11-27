Investigan la aparición de sábanas y almohadas empapadas de sangre en un contenedor en Vallecas

Un operario de limpieza municipal se encontró con varias prendas de cama manchadas de sangre mientras desempeñaba sus tareas en la calle Puerto de la Bonaigua, en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Según informó Europa Press, el hallazgo de estas sábanas y almohadas con restos biológicos llevó al trabajador a contactar a las fuerzas de seguridad en las primeras horas de este jueves, lo que dio inicio a una investigación policial.

La Policía Nacional, de acuerdo con Europa Press, ha iniciado pesquisas para determinar el origen específico de estos artículos, todos ellos localizados en un contenedor de basura en la vía pública. Fuentes consultadas por este medio no descartan que los restos de sangre puedan estar vinculados a un suceso doméstico grave, como un posible parto o aborto realizado en un domicilio particular.

Testigos citados por Europa Press, incluyendo vecinos del área, describieron cómo el operativo policial se activó después de la intervención del operario, quien rápidamente alertó a la autoridad al observar la cantidad significativa de sangre en las prendas desechadas. Los agentes que respondieron a la llamada mantuvieron acordonada la zona mientras iniciaban las primeras diligencias, recopilando pruebas en el lugar del hallazgo y revisando las grabaciones de cámaras de vigilancia cercanas, siempre según la información proporcionada por Europa Press.

El medio detalló, a través de fuentes policiales, que si bien la investigación se encuentra en una fase preliminar y no se dispone aún de datos que confirmen la relación exacta del material encontrado con algún delito específico, por el momento no se descarte ninguna hipótesis. Entre las posibilidades que baraja la investigación figuran tanto la práctica de un parto en el domicilio como la de un aborto, escenarios que suelen dejar rastros biológicos como los detectados en el contenedor.

A raíz de estos hechos, efectivos de la Policía Científica se desplazaron hasta el contenedor para recoger muestras y realizar los análisis correspondientes. Según Europa Press, la recolección de pruebas en el terreno constituye un paso clave para cotejar los restos biológicos e intentar reconstruir la secuencia de acontecimientos que llevaron al abandono de las prendas ensangrentadas en plena vía pública.

Fuentes policiales consultadas insistieron, según reportó Europa Press, en que la investigación permanece abierta mientras se efectúan los exámenes forenses pertinentes y se revisan avisos médicos o posibles denuncias recientes que pudieran aportar información sobre alguna persona herida o bajo atención hospitalaria en la zona de Puente de Vallecas en las últimas horas. La colaboración entre diferentes unidades policiales resultó esencial para abarcar distintos escenarios y soluciones potenciales.

La noticia ha causado inquietud entre los residentes locales, quienes expresaron a Europa Press su preocupación por el posible trasfondo de gravedad que podría estar asociado al hallazgo. De acuerdo con el relato de algunos vecinos, la presencia de agentes y el acordonamiento del área despertaron numerosas preguntas respecto al origen y a las circunstancias en que se produjeron los hechos investigados.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha hecho públicos más detalles sobre el avance de las pesquisas ni ha confirmado formalmente la existencia de víctimas o de responsables vinculados con la aparición de los objetos ensangrentados, manteniendo por tanto todas las hipótesis abiertas mientras continúa la investigación, según consignó Europa Press.