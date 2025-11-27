Hereu defiende ante líderes empresariales de Iberoamérica que la democracia social requiere fortalecer a las empresas

El debate sobre la economía informal y la necesidad de afrontar este fenómeno como un reto clave para el establecimiento de un estado de bienestar centró la intervención del ministro de Industria y Turismo de España, Jordi Hereu, ante referentes empresariales de la región iberoamericana. Según consignó Europa Press, el ministro se refirió a la importancia de enfrentar la informalidad para permitir el progreso económico y el fortalecimiento de la calidad de vida. En ese contexto, situó este tema como fundamental para las aspiraciones sociales y políticas que comparten ambos lados del Atlántico.

Durante su participación en el VII Foro Iberoamericano de la mipyme, realizado en Tenerife como parte de la agenda formal previa a la próxima Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, Hereu expuso que la democracia social, en la forma que se experimenta en Europa, depende de una base empresarial sólida. El medio Europa Press detalló que el ministro defendió que aquellos que buscan sociedades más democráticas, justas e igualitarias deben fortalecer el llamado eje atlántico, en referencia al espacio iberoamericano. En su intervención ante empresarios y autoridades, Hereu argumentó: “Para defender estos valores, que ahora en este mundo tienen adversarios, necesitamos fortalecer la base material, económica empresarial, para que dé sustento a este modelo de libertades y derechos”.

La jornada reunió a figuras destacadas del ámbito empresarial, entre ellas Miguel Garrido, vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), quien destacó el papel que cumplen las pymes y micropymes en la estructura económica y social tanto de Latinoamérica como de España. Según destacó Europa Press, Garrido señaló que estos negocios representan la base real de la economía en ambos continentes, permitiendo que el entramado social y empresarial tenga solidez y significado.

La coincidencia en la importancia de combatir la economía sumergida también fue resaltada por Pedro Alfonso Martín, presidente de la CEOE Tenerife. El dirigente expresó su confianza en que tanto España como América Latina pueden lograr elevados niveles de riqueza siempre que logren situar la economía informal dentro de límites razonables. Europa Press detalló que este enfoque resalta el consenso existente entre empresarios y administraciones públicas sobre la urgencia de abordar de manera conjunta estas irregularidades, con el objetivo de reforzar el bienestar y la formalidad en las relaciones empresariales.

En palabras del ministro Hereu, la defensa del espacio iberoamericano debe alinearse con una visión europeísta que apuesta por la libertad, la igualdad y la consolidación de modelos sociales democráticos. El ministro enfatizó, de acuerdo con Europa Press, que su compromiso con el europeísmo se ha intensificado, reconociendo la necesidad de articular un gran proyecto que sustente estos principios comunes en un marco transatlántico.

La ocasión permitió que el titular de Industria y Turismo subrayara la relevancia de encuentros empresariales como el Foro Iberoamericano de la mipyme, que brindan la oportunidad de compartir experiencias para transformar las economías de la región. Hereu expuso, según consignó Europa Press, que España ha impulsado procesos transformadores entre autónomos y micropymes con el respaldo de la Unión Europea, logrando efectos notables en la estructura productiva.

Estas intervenciones se producen en el marco de una estrategia común entre instituciones públicas, empresarios y organizaciones para fortalecer la economía formal, ampliar la contribución de las pequeñas y medianas empresas, y consolidar modelos de desarrollo sustentados en la equidad y la justicia social, tal como detalló Europa Press.