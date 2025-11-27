Agencias

El escritor argentino Jorge Luján, XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil

La Fundación SM ha reconocido al escritor argentino Jorge Luján con el XXI Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, en reconocimiento a "la fuerza poética de su obra y a la profunda conexión que ha construido con sus lectores a lo largo de más de 40 años de trayectoria".

El anuncio del premio, que se entregará el 2 de diciembre, ha tenido lugar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El jurado ha valorado la obra de Jorge Luján por "la fuerza poética, el lenguaje musical y sensorial, y la profunda conexión con la infancia, la juventud y la comunidad". El fallo añade que sus libros invocan "al juego, al humor y a la fantasía para emocionar al lector y despertar su sentido crítico".

El galardón, dotado con 30.000 dólares, reconoce la trayectoria de un autor que ha contado historias desde múltiples facetas y cuya obra "trasciende fronteras geográficas y literarias con un profundo sentido ético y poético".

Por su parte, el ilustrador mexicano Armando Fonseca ha resultado ganador del XVI Catálogo Iberoamérica Ilustra, un reconocimiento que destaca su talento gráfico por la calidad visual, el lenguaje singular y un universo simbólico que fusiona tradición y estética futurista.

Fonseca recibirá un premio de 5.000 dólares y será el encargado de diseñar la portada del catálogo y contará con un espacio destacado en la exposición oficial que se presentará en la FIL Guadalajara del 29 de noviembre al 7 de diciembre.

El jurado internacional, reunido en Ciudad de México, ha estado compuesto por Carolina Rey Gallego (Colombia) e Isabella Del Monte (Italia), por parte de la FIL Guadalajara; y por Andrea Fuentes Silva, Paulina Monserrat Márquez Rubio (ambas de México) y Pep Carrió (España), en representación de la Fundación SM.

