Condenada a 21 años de cárcel por corrupción la ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina

Un tribunal de Bangladesh ha condenado este jueves a 21 años de cárcel a la ex primera ministra Sheij Hasina en un caso por corrupción, una semana después de ser sentenciada a muerte en rebeldía por crímenes contra la humanidad por la represión de las protestas en verano de 2024 que derivaron en su salida del poder y su huida a India.

Hasina, de 78 años, ha sido condenada en el marco de tres casos derivados de irregularidades en la obtención de terrenos en la capital del país, Daca, un juicio en el que también han sido sentenciados a penas de cárcel sus hijos Sayib Uazed Joy y Saima Uazed Putul, quienes han recibido penas de cinco años por cada uno de los casos.

Asimismo, otras 19 personas han recibido distintas penas de prisión, mientras que un antiguo trabajador del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas ha sido absuelto, el único en no ser condenado en el marco del proceso, abierto por la Comisión Anticorrupción, según ha recogido el diario bangladeshí 'The Daily Star'.

Las autoridades de India han rechazado por ahora extraditar a Hasina, tal y como han reclamado las autoridades bangladeshíes en reiteradas ocasiones, la última la semana pasada tras su condena por la cruenta represión de las protestas de julio y agosto de 2024, que costó la vida a 1.400 personas.

Hasina, que ha rechazado la sentencia y ha criticado la supuesta parcialidad de los tribunales, ya fue condenada a principios de julio a seis meses de cárcel por desacato tras ser imputada por crímenes contra la humanidad al ordenar la represión de las protestas, convocadas contra un polémico sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los puestos públicos a familiares de veteranos de guerra.