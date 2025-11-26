Agencias

Nigeria declara el estado de emergencia en respuesta al aumento de la inseguridad y los secuestros

El presidente Bola Tinubu ordena el despliegue de miles de nuevos soldados y la apertura de centros especiales para acelerar la respuesta ante la crisis, tras una ola de raptos en regiones afectadas por grupos armados

Guardar

La instrucción presidencial incluye la transformación de instalaciones destinadas al Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil en espacios de entrenamiento temporal para el reclutamiento militar, medida que busca potenciar de inmediato la capacidad de respuesta ante las amenazas de seguridad presentes en el país. Según informó la prensa nigeriana, el presidente Bola Tinubu anunció la iniciativa para complementar su decisión de declarar el estado de emergencia nacional frente a la escalada de secuestros, en especial en el norte y noroeste del territorio, zonas donde mantienen actividad tanto Boko Haram como la facción Estado Islámico en África Occidental (ISWA). Tinubu detalló que la medida permitirá incorporar hasta 20.000 nuevos efectivos, lo que elevaría el contingente de las Fuerzas Armadas a un total de 50.000 personas destinadas a operaciones de seguridad.

De acuerdo con medios nigerianos, la intervención se produce tras una serie de incidentes violentos y el aumento de los raptos, tendencia especialmente intensa en las regiones bajo influencia de grupos armados. Tinubu dirigió un mensaje a la nación para calificar la situación como una "emergencia nacional" y subrayó la importancia de la colaboración cívica en la protección de la estabilidad. En su alocución, el mandatario expuso: "Compatriotas nigerianos, esta es una emergencia nacional y estamos respondiendo con un mayor despliegue de tropas sobre el terreno, especialmente en zonas con problemas de seguridad. Estos tiempos exigen la colaboración de todos. Debemos involucrarnos en la seguridad de nuestra nación", según recogió la prensa local.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios nacionales, el presidente elogió el trabajo reciente de las fuerzas de seguridad, que consiguieron localizar a decenas de personas secuestradas en distintos puntos del país durante la última semana. Tinubu citó, entre otros casos, la liberación de una veintena de estudiantes en el estado de Kebbi, al noroeste de Nigeria, como un resultado concreto de las operaciones en curso. Además, el líder nigeriano afirmó que los esfuerzos para encontrar y liberar a víctimas continuarán, y prometió una intensificación de las batidas militares en las áreas afectadas.

La respuesta de emergencia implica también nuevas directrices para las autoridades locales. Según detalló el propio Tinubu, los gobiernos regionales deben reforzar sus estrategias de prevención y capacitar a más personal de seguridad. Además, el mandatario instó a las administraciones a evitar la autorización de construcciones de escuelas y centros de culto en zonas remotas donde la presencia estatal resulta limitada y el riesgo de ataques es considerablemente mayor.

El anuncio ocurre en el contexto del agravamiento de la inseguridad en Nigeria durante las últimas semanas, fenómeno caracterizado por una serie de raptos masivos que han afectado tanto a estudiantes como a ciudadanos en general. Según agregó la prensa del país, la operación de grupos armados como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental ha intensificado la presión sobre comunidades rurales y ha dificultado la actividad normal en el norte y noroeste nigeriano. El gobierno busca contrarrestar esta dinámica mediante el aumento de efectivos militares y el fortalecimiento de las redes de colaboración entre diferentes niveles de la administración pública.

Tinubu enfatizó la necesidad de una respuesta colectiva, involucrando participantes tanto civiles como estatales, para abordar las causas profundas de la crisis y garantizar condiciones de seguridad en áreas tradicionalmente vulnerables. El Ejecutivo prevé que el mejoramiento de la capacidad operativa y logística, a través del uso de los centros especiales mencionados, refuerce la presencia militar en las zonas de mayor presión por parte de actores armados, según lo informado por medios nigerianos.

Las propuestas presidenciales forman parte de una estrategia de largo alcance que involucra medidas de urgencia y mecanismos de prevención, con el objetivo de frenar el avance de los grupos armados y devolver la normalidad a las regiones afectadas. Los próximos días serán clave para evaluar la eficacia del despliegue y la respuesta de las autoridades regionales a las directrices nacionales anunciadas tras la declaración de emergencia.

Temas Relacionados

InseguridadNigeriaBola TinubuBoko HaramEstado Islámico en África OccidentalFuerzas ArmadasKebbiÁfrica OccidentalSecuestrosCuerpo Nacional de Servicio JuvenilEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Ceuta impide el liderato del Almería de penalti

Una pena máxima transformada por Rubén Díez otorga al conjunto ceutí la victoria tras reanudarse el choque suspendido, frenando la escalada de la escuadra visitante y alejándola del primer puesto, mientras los locales cortan una negativa secuencia

El Ceuta impide el liderato

VÍDEO: Condenado a 14 años de prisión el expresidente peruano Martín Vizcarra por corrupción

La justicia de Perú dictaminó que Martín Vizcarra incurrió en delito de cohecho durante su gestión en Moquegua, suma una inhabilitación de nueve años y una multa económica, mientras él insiste en que la sentencia es política

VÍDEO: Condenado a 14 años

Banco central de México recorta tres décimas, hasta el 0,3%, su previsión de crecimiento económico para 2025

La estimación del Banco de México refleja un panorama menos optimista ante la debilidad económica registrada recientemente, la incertidumbre sobre el T-MEC y las políticas de Estados Unidos, con previsiones laborales y de consumo aún resilientes según el informe trimestral

Banco central de México recorta

HP cierra su año fiscal ganando un 8,9% menos y anuncia despidos y mejoras en el dividendo

La multinacional tecnológica implementará una reestructuración que prevé la eliminación de hasta seis mil puestos de trabajo, mientras proyecta nuevas entregas para accionistas, persiguiendo mayor eficiencia y afrontando desafíos competitivos durante el próximo ciclo fiscal

HP cierra su año fiscal

Irlanda propone un endurecimiento de su política migratoria para intentar frenar el crecimiento poblacional

Las reformas establecen nuevas condiciones para acceder a la ciudadanía y a la reunificación familiar, elevando los requisitos de residencia y autosuficiencia, en respuesta al aumento de habitantes y en línea con normativas de la Unión Europea

Irlanda propone un endurecimiento de