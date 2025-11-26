Nigeria declara el estado de emergencia en respuesta al aumento de la inseguridad y los secuestros

La instrucción presidencial incluye la transformación de instalaciones destinadas al Cuerpo Nacional de Servicio Juvenil en espacios de entrenamiento temporal para el reclutamiento militar, medida que busca potenciar de inmediato la capacidad de respuesta ante las amenazas de seguridad presentes en el país. Según informó la prensa nigeriana, el presidente Bola Tinubu anunció la iniciativa para complementar su decisión de declarar el estado de emergencia nacional frente a la escalada de secuestros, en especial en el norte y noroeste del territorio, zonas donde mantienen actividad tanto Boko Haram como la facción Estado Islámico en África Occidental (ISWA). Tinubu detalló que la medida permitirá incorporar hasta 20.000 nuevos efectivos, lo que elevaría el contingente de las Fuerzas Armadas a un total de 50.000 personas destinadas a operaciones de seguridad.

De acuerdo con medios nigerianos, la intervención se produce tras una serie de incidentes violentos y el aumento de los raptos, tendencia especialmente intensa en las regiones bajo influencia de grupos armados. Tinubu dirigió un mensaje a la nación para calificar la situación como una "emergencia nacional" y subrayó la importancia de la colaboración cívica en la protección de la estabilidad. En su alocución, el mandatario expuso: "Compatriotas nigerianos, esta es una emergencia nacional y estamos respondiendo con un mayor despliegue de tropas sobre el terreno, especialmente en zonas con problemas de seguridad. Estos tiempos exigen la colaboración de todos. Debemos involucrarnos en la seguridad de nuestra nación", según recogió la prensa local.

De acuerdo con lo publicado por diversos medios nacionales, el presidente elogió el trabajo reciente de las fuerzas de seguridad, que consiguieron localizar a decenas de personas secuestradas en distintos puntos del país durante la última semana. Tinubu citó, entre otros casos, la liberación de una veintena de estudiantes en el estado de Kebbi, al noroeste de Nigeria, como un resultado concreto de las operaciones en curso. Además, el líder nigeriano afirmó que los esfuerzos para encontrar y liberar a víctimas continuarán, y prometió una intensificación de las batidas militares en las áreas afectadas.

La respuesta de emergencia implica también nuevas directrices para las autoridades locales. Según detalló el propio Tinubu, los gobiernos regionales deben reforzar sus estrategias de prevención y capacitar a más personal de seguridad. Además, el mandatario instó a las administraciones a evitar la autorización de construcciones de escuelas y centros de culto en zonas remotas donde la presencia estatal resulta limitada y el riesgo de ataques es considerablemente mayor.

El anuncio ocurre en el contexto del agravamiento de la inseguridad en Nigeria durante las últimas semanas, fenómeno caracterizado por una serie de raptos masivos que han afectado tanto a estudiantes como a ciudadanos en general. Según agregó la prensa del país, la operación de grupos armados como Boko Haram y el Estado Islámico en África Occidental ha intensificado la presión sobre comunidades rurales y ha dificultado la actividad normal en el norte y noroeste nigeriano. El gobierno busca contrarrestar esta dinámica mediante el aumento de efectivos militares y el fortalecimiento de las redes de colaboración entre diferentes niveles de la administración pública.

Tinubu enfatizó la necesidad de una respuesta colectiva, involucrando participantes tanto civiles como estatales, para abordar las causas profundas de la crisis y garantizar condiciones de seguridad en áreas tradicionalmente vulnerables. El Ejecutivo prevé que el mejoramiento de la capacidad operativa y logística, a través del uso de los centros especiales mencionados, refuerce la presencia militar en las zonas de mayor presión por parte de actores armados, según lo informado por medios nigerianos.

Las propuestas presidenciales forman parte de una estrategia de largo alcance que involucra medidas de urgencia y mecanismos de prevención, con el objetivo de frenar el avance de los grupos armados y devolver la normalidad a las regiones afectadas. Los próximos días serán clave para evaluar la eficacia del despliegue y la respuesta de las autoridades regionales a las directrices nacionales anunciadas tras la declaración de emergencia.