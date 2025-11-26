Misionero en Turquía: "El Papa viene a visitar a una pequeña minoría que intenta sembrar" a través de la fe y el diálogo

La comunidad católica en Turquía, aunque constituye una minoría entre los cristianos del país, ha manifestado que la visita del Papa León XIV representa una confirmación de su labor y un respaldo relevante al diálogo interreligioso y a la convivencia pacífica. Según Obras Misionales Pontificias, el viaje apostólico que inicia el Pontífice este jueves a Turquía y Líbano se percibe como un impulso para la cooperación entre las distintas confesiones y un signo visible del compromiso de la Iglesia con las poblaciones locales y los refugiados.

El padre Adrián Loza, franciscano argentino y misionero en Turquía desde hace diez años, señaló que los católicos del país operan dentro de un entorno en el que disfrutan de libertad de culto en el ámbito parroquial, aunque las expresiones externas de fe pueden interpretarse de manera distinta. El sacerdote detalló a Obras Misionales Pontificias que tanto la Eucaristía como otras actividades litúrgicas y misioneras —como la animación en la Jornada Mundial de las Misiones o la organización de simposios— pueden celebrarse en las iglesias sin obstáculos. La situación, según explicó, varía cuando se pretende llevar esas manifestaciones al espacio público, donde pueden percibirse como actividades proselitistas.

De acuerdo con el testimonio recopilado por Obras Misionales Pontificias, el padre Loza destacó que la convivencia en Turquía se desarrolla en paz y que, desde su experiencia, la minoría católica no ha enfrentado persecuciones. Sostuvo que las autoridades del país centran sus esfuerzos en mantener la estabilidad y la tranquilidad social. En el contexto de la atención a refugiados, Loza explicó que los obispos y agentes pastorales frecuentemente acuden a ciudades donde hay presencia de desplazados, proporcionando asistencia espiritual y apoyo para ayudarles a reconstruir sus vidas, incluso celebrando la Eucaristía con ellos cuando es posible.

El medio destacó el significado que adquiere la conmemoración del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, uno de los momentos centrales de la visita papal. El encuentro, expresaron desde Obras Misionales Pontificias, transmite el reconocimiento de una comunión de intenciones y deseos aun cuando no se haya alcanzado la unidad plena entre las confesiones cristianas. La Iglesia católica, especialmente a través de la labor de la Orden Franciscana, ha promovido el diálogo ecuménico e interreligioso en Turquía, actuando como agente de acercamiento y entendimiento con las distintas comunidades.

El padre Loza, quien participará junto al Papa en dos actividades programadas, expresó que la llegada de León XIV infunde ánimo entre los misioneros y reafirma la importancia de su tarea. “Nos sentimos confirmados en esta misión que estamos llevando adelante”, declaró el franciscano a Obras Misionales Pontificias.

Mientras, en Líbano, el hermano Arsenio Carpintero, misionero de La Salle, subrayó las dificultades históricas que ha afrontado el país en materia de paz y convivencia. Según relató al mismo medio, la expectativa por la visita de León XIV es elevada, al considerarse que puede revitalizar la esperanza de la población en la posibilidad de vivir junta en armonía. Carpintero, que se estableció en Beirut en 1993, ha observado durante tres décadas los retos de la sociedad libanesa y manifestó que la presencia del Papa fortalece la aspiración colectiva de encontrar una estabilidad duradera.

Está previsto que León XIV se reúna en el santuario de Nuestra Señora del Líbano en Harissa, un lugar emblemático tanto para católicos maronitas como para visitantes musulmanes. El hermano Carpintero explicó a Obras Misionales Pontificias que este santuario constituye un punto de encuentro espiritual para creyentes de ambas confesiones, quienes reconocen la importancia del lugar más allá de sus propias doctrinas. “Esperamos que los mensajes que el Papa va a dar tengan una repercusión que penetre fuertemente en la sociedad libanesa. Eso es lo que todos esperamos y deseamos ardientemente”, afirmó Carpintero al citado medio.

La visita del Pontífice, según Obras Misionales Pontificias, se inscribe en una estrategia pastoral que busca fortalecer tanto el diálogo interreligioso como el compromiso de la Iglesia con poblaciones vulnerables, en particular los refugiados y migrantes. A través de su presencia en Turquía y Líbano, León XIV pretende enfatizar la relevancia de la convivencia fraterna, la asistencia humanitaria y la defensa de la libertad religiosa, factores que influyen directamente en la realidad cotidiana de las iglesias locales y de las comunidades cristianas en la región.