Los médicos internistas alertan de que las drogas sintéticas tienen una composición variable con efectos "impredecibles"

Los riesgos que entrañan las sustancias artificiales van más allá de los efectos inmediatos, ya que su consumo prolongado puede estar relacionado con problemas neurológicos, alteraciones psiquiátricas y enfermedades cardiovasculares, cuyos mecanismos y consecuencias no se comprenden completamente en la actualidad. Sobre esta base, los médicos internistas han manifestado preocupación en torno al aumento de la presencia de drogas sintéticas, cuya composición química cambia de manera constante para esquivar las restricciones legales. Según publicó el medio de referencia, estos compuestos pueden ocasionar desde cuadros agitación y convulsiones hasta episodios graves como el coma, e incluso impactar de modo severo en órganos como el cerebro, el corazón y el hígado.

De acuerdo con lo informado por el medio citado, la doctora Sara Carrascosa, integrante del Servicio de Medicina Interna en el Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, indicó que estas sustancias sintéticas son elaboradas mediante procesos artificiales con el objetivo de imitar o potenciar los efectos de otras drogas conocidas. Carrascosa subrayó que los fabricantes modifican con frecuencia las fórmulas de las drogas sintéticas para eludir los controles regulatorios. Esta característica, explicó la especialista, las diferencia de las drogas ilícitas de origen natural, dado que su composición es mucho más variable y sus consecuencias son siempre imprevisibles para quienes las consumen.

Este fenómeno figura como uno de los temas centrales del 46º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y el 39º Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (SADEMI), según consignó el medio. El evento, previsto en Córdoba entre el 26 y el 28 de noviembre, incluye una sesión dedicada a los principales síndromes asociados al consumo de estas sustancias.

El doctor Mariño Fernández, del Servicio de Medicina del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, señaló que las drogas sintéticas se elaboran a partir de precursores no naturales, y pueden consistir tanto en derivados de compuestos psicotrópicos y narcóticos ya conocidos —químicamente modificados—, como en nuevas formulaciones con efectos similares a los de las drogas ilícitas convencionales. Fernández explicó que esta diversidad hace que los efectos de las drogas sintéticas abarquen varios sistemas de señalización neuronal, incluyendo los sistemas dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico y opioide, actuando en distintos niveles del organismo.

Según detalló Carrascosa para el medio, existen señales de alerta a corto plazo que pueden ser percibidas por familiares o amigos de personas consumidoras. Entre estos signos iniciales figuran alteraciones en la conducta, como irritabilidad, estados de euforia, trastornos del sueño y cambios en las relaciones personales. Todos ellos podrían sugerir un consumo problemático.

Fernández agregó, en diálogo con el medio, que el consumo de drogas, en sí mismo, no constituye una enfermedad, pero sí pueden aparecer síntomas característicos cuando se instaura un síndrome de dependencia, con alteraciones en la vida social, laboral y personal.

En el corto plazo, los especialistas consultados por el medio advirtieron que el uso de estas sustancias puede desencadenar arritmias cardíacas, aumento de la presión arterial, riesgo de enfermedad cardíaca isquémica o eventos vasculares cerebrales, cuyos efectos concretos se relacionan con la naturaleza y las dosis de la droga consumida. Las consecuencias sobre el sistema nervioso incluyen cuadros de agitación, convulsiones y en ocasiones, episodios comatosos graves.

Carrascosa, citada en el medio, aclaró que los síndromes crónicos vinculados al consumo prolongado dependen tanto del tipo de sustancia, como de la vía de administración y la frecuencia de uso, subrayando que los efectos a largo plazo de estas drogas sintéticas todavía se desconocen con precisión. En algunos casos, se han documentado complicaciones en el ámbito neurológico, psiquiátrico y cardiovascular.

Por su parte, Fernández señaló a la publicación que la mayoría de estas sustancias pueden causar desde afectaciones leves a cerebro, corazón e hígado, hasta insuficiencia hepática aguda, trastornos del ritmo cardíaco potencialmente letales, síndromes coronarios y cuadros graves de encefalopatía.

El papel de los médicos internistas resulta relevante según reiteraron las fuentes citadas, al participar en el diagnóstico diferencial, identificación de complicaciones orgánicas, manejo de cuadros clínicos vinculados al consumo, estabilización del paciente intoxicado y coordinación de tratamientos ante patologías surgidas a mediano y largo plazo. Carrascosa recalcó que la visión global de estos profesionales es indispensable, abarcando desde la cobertura de urgencias hasta la atención en hospitalización y consulta ambulatoria.

Fernández matizó, de acuerdo con el medio, que en la actualidad no existen datos que permitan afirmar que el consumo o el tráfico de drogas sintéticas se encuentre en un proceso de agravamiento o expansión clínica. Además, defendió el carácter puramente formativo y científico de eventos como el congreso, precisando que estas iniciativas no deben contribuir a crear una atmósfera de alarma social ni persecución hacia los usuarios de estas sustancias.

La complejidad en la composición y el conocimiento aún limitado sobre el alcance de las drogas sintéticas mantiene el debate sobre su impacto real en la salud pública. Según destacaron los especialistas al medio de referencia, la actualización continua sobre los efectos y tratamientos derivados de su consumo resulta una prioridad para los equipos médicos, dada su capacidad para generar síndromes clínicos variables y complicaciones multisistémicas. La vigilancia activa y la formación interdisciplinaria se consideran esenciales dentro de la tarea asistencial y de prevención que ejercen los médicos internistas en todo el territorio español.