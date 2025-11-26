La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprueba inhabilitar 10 años a Castillo por su autogolpe en 2022

La Comisión Permanente del Congreso de Perú ha aprobado este martes un informe final sobre el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, al que ha recomendado inhabilitar de cualquier cargo público durante un plazo de hasta diez años al afirmar que infringió una veintena de artículos de la Constitución.

Con trece votos a favor y seis en contra, los miembros de la Comisión Permanente han dado luz verde a la inhabilitación más duradera que podría imponer a Castillo, según ha recogido el diario 'La República', al considerar que el exmandatario violó más de 20 artículos de la Constitución al anunciar la disolución del Congreso el 7 de diciembre de 2022 y declarar un Gobierno de excepción, además de buscar reformar instituciones como el Tribunal Constitucional o la Fiscalía.

Tras esta aprobación, ahora será el pleno del propio órgano legislativo --que el miércoles pasado rechazó una inhabilitación igual para la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por rebelión en el autogolpe-- el que deberá decidir si ratifica la medida en un proceso que se ha desarrollado de manera paralela al juicio penal que enfrenta el expresidente.

En este marco, la Fiscalía ha pedido para Castillo una pena de 34 años de cárcel por los cargos de rebelión, conspiración para la rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. El exdirigente, que está en prisión preventiva, pende de la decisión que tome el Poder Judicial este jueves 27 de noviembre