Fundación TAU clausura la V Semana de la Discapacidad reconociendo a "quienes cuidan"

El momento más solemne de la V Semana de la Discapacidad se vivió en el Foro Iberoamericano de La Rábida durante la entrega de homenajes a quienes han mostrado un compromiso destacado con los cuidados, la inclusión y la solidaridad. De acuerdo con la información publicada por Fundación TAU, la clausura de esta semana incluyó el reconocimiento a profesionales, voluntarios y entidades que, a lo largo de 2025, han contribuido de manera significativa al respaldo y apoyo de colectivos en situación vulnerable. Este evento no solo dejó ver la importancia de quienes dedican su tiempo y esfuerzo a cuidar, sino que también reafirmó el objetivo central de la organización: promover una sociedad basada en el respeto, la empatía y los derechos de las personas.

Según detalló Fundación TAU, el cierre de la V Semana de la Discapacidad tuvo lugar este miércoles y se enmarcó bajo el lema “Cuidar con derechos, vivir con dignidad”. A lo largo de tres días, los participantes reflexionaron sobre los derechos de las personas con discapacidad y se hizo visible el trabajo diario de quienes las acompañan, tanto en el ámbito familiar como profesional y voluntario. La finalidad del encuentro fue resaltar la importancia de un modelo de atención que sitúe a la persona en el centro, defendiendo su plena inclusión y el respeto de su dignidad, una idea subrayada por Carmen Díaz, diputada del Área de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social, en su intervención de apertura.

Durante el acto de clausura, uno de los momentos destacados fue la primera edición del Certamen de Creatividad Digital “La Fuerza de Cuidar”, impulsado por Fundación TAU. Esta iniciativa tuvo como propósito visibilizar en redes sociales la tarea de quienes cuidan, así como promover la reflexión acerca de la empatía y los derechos tanto de las personas cuidadas como de las cuidadoras. El certamen otorgó un primer premio dotado con 1.000 euros y una placa a Pablo Javier Suárez Cabanillas, estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. El segundo galardón, consistente en 500 euros y una placa, fue para el voluntario Fran Vázquez Feria. Mentalia La Viña, entidad dedicada a la atención a la dependencia en Chucena, obtuvo el tercer premio, que incluía una estancia de fin de semana para dos personas en el Hotel Sierra Luz de Cortegana y una placa.

Fundación TAU también homenajeó a personas y entidades que han destacado por su implicación en el ámbito de los cuidados y la inclusión social. Según informó la propia organización, la Orden de los Padres Camilos de Sevilla recibió un reconocimiento especial por su trabajo de acompañamiento a los colectivos más vulnerables. Entre las personas distinguidas figuraron Luz Dary y Ascensión Morgado, auxiliares de ayuda a domicilio de las empresas Edia Social y Macrosad, respectivamente, quienes han desarrollado una labor de atención cercana y respetuosa en las localidades de Trigueros y la Sierra onubense. Igualmente, recibió una mención Félix González Muñiz, presidente de Sanicher, por su intervención con la infancia y grupos en situación de vulnerabilidad.

El presidente de la Asociación Fuentevieja de Cortegana, Luciano Ortega, fue uno de los homenajeados por sus acciones para potenciar la autonomía y la integración social en la Sierra. Antonio de la Vega, antiguo director de Fundación Atlantic Copper, recibió una distinción en reconocimiento por su respaldo a iniciativas sociales sostenibles. En memoria de Diego Suárez, fundador de la Asociación Obras Cristianas de Gibraleón, y Padre Paco Girón, ambos fallecidos, Fundación TAU extendió un reconocimiento póstumo, destacando sus legados en residencias y centros enfocados en garantizar el cuidado digno de las personas atendidas. Por su parte, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera obtuvo el reconocimiento especial ‘Un Pueblo Solidario’ en muestra de aprecio a su trayectoria de fomento de la inclusión y la participación comunitaria.

De acuerdo con la información suministrada por Fundación TAU, los homenajeados tomaron la palabra en el acto para transmitir su agradecimiento y reiterar que cuidar implica un acto de responsabilidad colectiva y de construcción social, así como la necesidad de reconocer la dedicación de quienes ejercen el cuidado diariamente.

En el contexto del programa de clausura, se celebró la conferencia titulada “Acompañando en el dolor”, a cargo de José Carlos Bermejo, provincial de los Religiosos Camilos en España, y presentada por el Padre Allan Chávez. Esta intervención profundizó en el aspecto ético y humano del cuidado, incidiendo en el papel de la presencia acompañada durante los momentos de mayor fragilidad, según publicó Fundación TAU. A continuación, Milagros Romero, alcaldesa de Palos de la Frontera, cerró formalmente la jornada, insistiendo en la relevancia de reconocer públicamente a quienes centran su vida en el cuidado de los demás, y en la importancia de que la sociedad participe activamente en la creación de contextos de plena inclusión.

El evento concluyó con la representación teatral de “Petición de matrimonio”, presentada por el Grupo de Teatro de la Asociación Fuentevieja, generando un espacio de encuentro y convivencia. Durante la ceremonia final, Fundación TAU comunicó que en 2026 la VI Semana de la Discapacidad abordará el lema “Soy voluntario”, poniendo en valor la contribución de quienes dedican su tiempo a la acción voluntaria dentro del ámbito social.