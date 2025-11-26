El Girona actúa contra la reventa de entradas para el Girona-Real Madrid

Entre las medidas contempladas, la suspensión temporal de socios y abonados involucrados en la reventa de boletos puede alcanzar hasta dos años en los casos más graves, según detalló el club. Girona FC informó acciones dirigidas a quienes hayan participado en operaciones irregulares para acceder al encuentro del domingo ante el Real Madrid en el Estadio Municipal de Montilivi, advirtiendo que los controles para garantizar una venta legítima y la seguridad de los asistentes se verán reforzados. De acuerdo con la información publicada por Girona FC este miércoles, las entradas adquiridas o empleadas de manera fraudulenta quedarán anuladas, y los carnés detectados como implicados en estas operaciones quedarán bloqueados tal como estipulan las normativas internas del club.

La institución comunicó que estas decisiones se producen tras detectar prácticas irregulares en la compra y distribución de localidades, en un intento de combatir la reventa y asegurar la transparencia del proceso. El club manifestó que, además de la anulación de boletos y la suspensión de la condición de socio o abonado, se reserva la facultad de aportar la información recopilada sobre estas irregularidades a los Mossos d'Esquadra, posibilitando así que se inicien actuaciones policiales si correspondiese, según detalló el comunicado difundido.

Girona FC también enfatizó la importancia de adquirir las entradas exclusivamente a través de los canales oficiales, recordando que es la única forma de garantizar tanto la autenticidad como la seguridad de los boletos. En ese sentido, el club instó a sus hinchas a evitar comprar entradas a través de vías no autorizadas, y alertó sobre el riesgo de ser víctimas de estafas o de perder el acceso al estadio en caso de emplear localidades irregulares. Esta advertencia pretende preservar el entorno seguro y ordenado en los partidos disputados en Montilivi, principalmente ante la expectativa que genera el enfrentamiento ante el Real Madrid.

Entre las sanciones detalladas, el reglamento interno del club prevé, para las situaciones más graves de reventa o fraude, la suspensión de la condición de socio o abonado hasta un máximo de dos temporadas, una medida que busca desalentar la participación en prácticas contrarias a la normativa establecida. Girona FC afirmó, según el comunicado, que se mantendrá atento para identificar cualquier operación sospechosa previa al partido del domingo, manteniendo su compromiso de actuar con firmeza contra este tipo de comportamientos.

Según Girona FC, la colaboración de los aficionados se considera fundamental para el éxito de estas iniciativas. Por ello, la entidad agradeció el compromiso y la cooperación de quienes contribuyen a mantener un entorno respetuoso en las gradas de Montilivi, y recomendó a todos los asistentes ser especialmente cuidadosos ante ofertas de entradas que no provengan de los canales autorizados por el club.

El club reiteró que la seguridad y la transparencia constituyen prioridades en la gestión de los partidos con elevada expectación, como el programado frente al Real Madrid. Girona FC subrayó que estas medidas tienen como objetivo proteger a los aficionados frente a posibles fraudes y defender la integridad de los procedimientos de acceso al estadio, limitando la especulación y garantizando el derecho de los socios y abonados legítimos. La dirección del club recordó en su mensaje que todas las vías oficiales para adquirir entradas permanecen abiertas, e insistió en la importancia de no acudir a intermediarios ni plataformas ajenas a la organización.

De acuerdo con el comunicado recogido por Girona FC, cualquier información sobre reventa detectada se canalizará tanto a través de sanciones internas como de posibles acciones legales, según corresponda a la gravedad de los hechos. El club concluyó señalando que estas directrices buscan preservar la experiencia de los partidos en Montilivi, propiciando un entorno en el que prime la seguridad y el respeto a las normas establecidas.