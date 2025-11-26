EEUU desmantela el programa de fragatas de casi 5.000 millones por el que pujó Navantia y se llevó Fincantieri

Estados Unidos ha decidido cancelar la fabricación de cuatro de las seis fragatas clase Constellation encargadas a la italiana Fincantieri, un programa cuyo importe acumulado asciende a alrededor de 5.500 millones de dólares (unos 4.750 millones de euros) y por el que pujó Navantia en 2020.

Fincantieri ha alcanzado un acuerdo con la Armada de los EE.UU. para reformular el programa --el cual se inició en 2020 y contemplaba la producción de hasta 10 fragatas clase Constellation-- debido a la revisión general que el país está haciendo de las necesidades de su flota.

"El acuerdo contempla la continuidad de las obras de dos fragatas clase Constellation actualmente en construcción y la discontinuidad del contrato para las otras cuatro fragatas clase Constellation ya contratadas, lo que refleja la evolución de las prioridades estratégicas de la Armada de los Estados Unidos", ha detallado la compañía.

"Además de la adjudicación de futuros pedidos para cubrir lo anterior, el acuerdo indemniza a Fincantieri Marine Group por los compromisos económicos existentes y el impacto industrial mediante medidas proporcionadas por la Armada de los Estados Unidos, como resultado de la decisión contractual tomada por su propia conveniencia", ha añadido, si bien no ha concretado nada más al respecto.

En este contexto, la compañía italiana ha subrayado que en los últimos años ha invertido en torno a 800 millones de dólares (unos 691 millones de euros) en sus cuatro astilleros en Estados Unidos, en los cuales trabajan alrededor de 3.750 personas.

De hecho, Estados Unidos adjudicó a Fincantieri la construcción de la quinta y sexta fragata clase Constellation en mayo de 2024 por 1.000 millones de dólares (en torno a 867 millones de euros).

Cabe recordar que en 2020 Navantia pujó por este contrato de fragatas, el cual Estados Unidos terminó adjudicando a Fincantieri.