De Loles León, a Carmen Machi. El mundo del cine da la última hora sobre el estado de Antonio Resines tras su ingreso

Las alarmas respecto al estado de Antonio Resines se encendieron hace varias semanas, cuando el actor se vio obligado a cancelar su participación en el nuevo programa de TVE, 'Top Chef: Dulces y famosos' por motivos de salud.

Y aunque entonces no trascendieron más detalles sobre la enfermedad que padecería el inolvidable protagonista de 'Los Serrano' -que en 2021 estuvo al borde de la muerte y pasó casi un mes en la UCI de un hospital madrileño tras contagiarse de Covid-19-, ha sido ahora cuando la revista 'Semana' ha revelado que el intérprete ha vuelto a sufrir un revés de salud por el que ha estado ingresado durante una semana en un centro médico de la capital.

Tal y como ha explicado el director de la publicación, Jorge Borrajo, Resines ingresó de urgencia el pasado 13 de noviembre y, después de 3 días en la Unidad de Cuidados Intensivos, permaneció en planta del Hospital San Rafael durante 5 días más.

Afortunadamente, y ante su mejoría, el actor ha sido dado de alta y ya se encuentra en su domicilio descansando con el apoyo incondicional de su mujer, Ana Pérez-Lorente, que no se ha separado de él en ningún momento.

EL MUNDO DEL CINE SE VUELCA CON RESINES

Muy querido en la profesión, sus compañeros han estado pendientes de él en este complicado trance de salud del que ya se encuentra muy recuperado, como nos han contado aliviados rostros conocidos como Loles León, Álex de la Iglesia, Melanie Olivares, o Carmen Machi, que han destacado la fortaleza de Antonio y su buen estado de ánimo a pesar de su paso por el hospital.

"Está muy bien Antonio, que bien te ha salido todo, cariño. Antonio estás, le he mandado muchos mensajes. Muchísimos. Y está ya deseando ir a tomar cañas. Está muy animado y muy bien, no hay nada de lo que preocuparse" ha asegurado Loles con una gran sonrisa en el estreno de la película documental sobre Antonio Flores, 'Flores para Antonio', este martes en la capital.

Una première en la que ha coincidido con Carmen Machi, que revelando que no ha hablado con él, ha definido a Antonio como "la vida, Antonio es vida". "Últimamente he trabajado en tres películas seguidas con él. O sea, y él tiene un motor dentro que es inagotable, no hay que preocuparse. Antonio es un crack. Sí, sí, doy fe" ha apuntado, reconociendo que "su actitud es la vida, y tiene un punto de gruñón que no te creas que le viene mal. A veces en la vida pegar un grito bien pegado te libera, te sale de todo. Y sí, bueno, es una actitud. Es un tipo tremendamente generoso, es un disfrutón de la vida, un hedonista, le gusta mucho trabajar. Él es un crack, yo le adoro. Y yo creo que todos le adoramos, entonces claro que tiene una actitud... Él es arte, él es fuerte" ha afirmado sin ocultar su admiración por su compañero.

También se ha pronunciado sobre el estado de Resines el director de cine Álex de la Iglesia en el estreno de la nueva entrega de 'Zootrópolis', revelando que "estuve hablando con él cuando estaba en el hospital y no me dijo nada". "Luego me lo han dicho. Oye, ¿ya sabes qué le ha pasado esto a Antonio? Y yo, no, pero he hablado ahora con él. O sea, él estaba en el hospital y estábamos hablando de una peli. Estábamos hablando de la profesión, vamos, estábamos hablando tranquilamente" ha relatado, confirmando que lo ha llevado con tanta normalidad y tranquilidad que ni siquiera "compartió con sus amigos este tipo de información". "Antonio es indestructible, indestructible, es un máquina. Confío plenamente en la resistencia del material" ha comentado entre risas, dejando claro que nos queda Resines para rato.

En la misma línea se ha pronunciado la actriz Melanie Olivares, que ha asegurado que Antonio "está muy bien, está muy bien, es una fiera. Todo lo que tiene de bueno lo tiene fuerte. Imagínate si es fuerte".