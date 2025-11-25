Agencias

Ucrania confía en cerrar el acuerdo de paz con Trump con una visita de Zelenski este mes a EEUU

Guardar

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha afirmado este martes que confían en organizar antes de que acabe el mes de noviembre una nueva reunión entre los presidentes Volodimir Zelenski y Donald Trump para cerrar el acuerdo de paz después del "productivo" encuentro en Ginebra.

Umerov ha destacado en su cuenta de X las "constructivas" conversaciones del fin de semana en Ginebra y que se llegara a un "entendimiento común" sobre los términos fundamentales del acuerdo de paz planteado por Estados Unidos.

Asimismo, ha señalado que ahora cuentan con el apoyo de los socios europeos, por lo que esperan cerrar una visita de Zelenski a Estados "lo antes posible" "para completar los pasos finales y llegar a un acuerdo con el presidente Trump".

En las últimas horas, el presidente Zelenski ya mostró su confianza sobre la viabilidad del nuevo borrador del plan de paz una vez fue discutido y analizado en Ginebra. "Ucrania nunca será un obstáculo para la paz", dijo el mandatario.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trump vuelve a exigir la cárcel para los congresistas demócratas que llamaron al Ejército a ignorar sus órdenes

En un nuevo mensaje en su red social, Donald Trump acusó a legisladores opositores de “traición” por instar a militares a rechazar órdenes cuestionadas, afirmando que “expertos legales” avalan cargos graves contra ellos tras fuertes disputas recientes

Trump vuelve a exigir la

Epidemiólogos instan a formar a los sanitarios para detectar, atender y acompañar a las mujeres víctima de violencia

Infobae

Al menos seis muertos por ataques de las fuerzas rusas sobre Kiev

Al menos seis muertos por

Patricia Pardo y Christian Gálvez, enamoradísimos, confiesan qué le piden a 2026

Patricia Pardo y Christian Gálvez,

El Rey abre el curso de las universidades subrayando su papel como "contrapunto de la resignación y la parálisis"

El Rey abre el curso