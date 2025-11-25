Agencias

Squirrel lanza su segundo canal nacional de televisión en abierto a partir del 1 de enero de 2026

Squirrel ha anunciado este martes el lanzamiento de un nuevo canal de televisión en abierto en España, que contará con cobertura nacional a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y estará disponible a partir del 1 de enero de 2026.

Así lo ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha detallado que será gratuito y ofrecerá una programación centrada en contenidos de ficción. Además, será distribuido en las principales plataformas de televisión del país.

"La puesta en marcha de este nuevo canal supondrá una mejora y expansión de la actual oferta televisiva en España, proporcionando acceso gratuito a una amplia y variada selección de contenidos diseñados para todos los públicos", ha señalado.

En relación con la programación, Squirrel ha asegurado ha sido "cuidadosamente" seleccionada para garantizar "diversidad, calidad y el máximo atractivo" para la audiencia.

Para el lanzamiento de este nuevo canal, la compañía ha explicado que utilizará uno de los dos servicios de difusión gestionados por Net TV, sociedad participada en un 75% por Squirrel y que opera actualmente dos canales en abierto con cobertura nacional, y cuya licencia TDT ha sido recientemente renovada hasta 2040.

Tras el lanzamiento del canal nacional Squirrel a inicios del presente año, la compañía ha decidido impulsar este nuevo proyecto, "articulado sobre la explotación y difusión de las múltiples Intellectual Properties (IPs), formatos, títulos y catálogos propiedad del Grupo".

"Este lanzamiento se enmarca en la estrategia corporativa de maximizar las sinergias entre todas las áreas de negocio y poner en valor el conjunto del catálogo audiovisual del Grupo, con el objetivo de reforzar y consolidar su vertical de Network, monetizando diariamente todos los títulos y propiedades intelectuales de la compañía", ha manifestado.

Squirrel espera incrementar "de manera significativa" su cuota de pantalla en 2026 y ejercicios posteriores con la incorporación de este nuevo canal nacional.

Actualmente, NET TV es el tercer operador televiso privado en España, operando dos canales en abierto con cobertura nacional: Squirrel y Paramount, que dejará de emitir en la TDT en España a finales de 2025.

