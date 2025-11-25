Agencias

La cirugía robótica para cáncer colorrectal permite una recuperación más rápida y menor dolor postoperatorio

Guardar

El cirujano general y especialista en coloproctología Francisco Javier Die Trill, profesional del Hospital Ruber Internacional, ha destacado que el uso de cirugía robótica frente al cáncer colorrectal permite una recuperación más rápida, menor dolor postoperatorio y mejores resultados estéticos.

El cáncer colorrectal es uno de los tumores malignos más frecuentes en los países desarrollados. Afecta al colon y al recto, los segmentos finales del intestino grueso, y suele iniciarse a partir de pólipos que, con el tiempo, pueden transformarse en tumores malignos si no se detectan y extirpan a tiempo.

Die Trill ha detallado que la cirugía es "uno de los pilares fundamentales" en el tratamiento de esta enfermedad, junto a técnicas mínimamente invasivas como la laparoscopia y la cirugía robótica. Según ha subrayado, todas estas innovaciones han supuesto un "gran avance" en la recuperación y calidad de vida de los pacientes.

El especialista ha apuntado que un factor determinante en el pronóstico del cáncer colorrectal es su diagnóstico temprano. Para ello, ha señalado que se debe estar alerta ante síntomas como cansancio, anemia crónica, sangrado por el ano, alteraciones del ritmo intestinal o deposiciones negras.

En los tumores localizados cerca del ano, donde la cirugía es más compleja por la proximidad de los nervios responsables de la continencia y la función sexual, ha destacado que la cirugía robótica ofrece ventajas notables, pues permite trabajar con una precisión "milimétrica", ayudando a preservar estructuras clave y reducir secuelas funcionales.

TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO POSTERIOR

Además, el tratamiento del cáncer colorrectal se apoya en terapias complementarias como la radioterapia y la quimioterapia, aplicadas antes o después de la cirugía según el caso. El caso de cada paciente debe ser estudiado de manera personalizada y multidisciplinar por profesionales de Oncología Médica, Oncología Radioterápica y Radiodiagnóstico.

Tras la cirugía, Die Trill ha destacado que el seguimiento por parte de los profesionales es esencial para prevenir recaídas y detectar nuevos pólipos. Esto incluye revisiones clínicas, análisis de marcadores tumorales, colonoscopias y pruebas de imagen. "No solo tratamos el cáncer; ayudamos al paciente a recuperar su funcionalidad, su bienestar emocional y su vida normal", ha señalado el doctor.

Asimismo, ha hecho énfasis en las aportaciones de estrategias recientes como el protocolo 'Watch and Wait', que permite evitar la cirugía inicial en casos seleccionados de cáncer de recto tras respuesta completa al tratamiento neoadyuvante, siempre bajo un estricto control médico.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Trabajo califica de "indecente" el ERE en Telefónica, empresa de la que el Estado tiene un 10%

Trabajo califica de "indecente" el

Venezuela intercepta una avioneta que entró sin autorización en su espacio aéreo

Las fuerzas armadas venezolanas retuvieron a dos individuos y decomisaron tecnología y dinero en efectivo tras el aterrizaje forzoso de una aeronave sospechosa en el estado Bolívar, en una acción que refuerza su estrategia contra redes ilícitas

Venezuela intercepta una avioneta que

Alfagura comenzará a publicar la obra completa de Borges en enero de 2026 por el 40º aniversario de su muerte

Alfagura comenzará a publicar la

La Fiscalía solicita un año y ocho meses de prisión para Chiara Ferragni por estafa agravada en el caso Pandoro

La Fiscalía solicita un año

Pakistán lanza "con éxito" un misil balístico antibuque de producción nacional

Pakistán lanza "con éxito" un