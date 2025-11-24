Agencias

Los grupos de Facebook admiten el uso de un apodo a sus participantes

Guardar

Meta ha roto su política de los nombres reales para permitir que los usuarios usen apodos en los grupos de Facebook y participar así en ellos con un nombre personalizado y de su gusto ocultando el real.

La compañía tecnológica exige, con alguna excepción, que los usuarios se registren y usen su nombre real cuando están en sus redes sociales, con el objetivo de reducir el acoso en línea y hacer que los usuarios sean más responsables.

Esta limitación se ha retirado en los grupos de Facebook, donde los administradores pueden admitir el uso de apodos entre sus participantes, para que sea la forma en que se les reconozca cuando publiquen, comenten y reaccionen.

Como explica Meta en el servicio de ayuda, los administradores, moderadores y sistemas de Facebook seguirán viendo el nombre real, pero los usuarios que usen un apodo podrán ocultar el nombre y la fotografía de perfil del resto de participantes, para mantener la privacidad.

Los usuarios pueden usar un apodo de su elección o, si lo prefieren, uno sugerido por Facebook, pero el nombre personalizado debe ser único -que no lo esté usando ya otra persona- y cumplir con las normas comunitarias, ya que no pueden suplantar la identidad de nadie ni representar la del usuario de forma engañosa.

Junto a los apodos, seguirá siendo posible participar en los grupos con el nombre real o de forma anónima. Y se podrá establecer un apodo para cada grupo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Borrell pide a la UE asumir que EEUU no puede ser un aliado tras el plan de Trump para Ucrania

Borrell pide a la UE

España y Argelia refuerzan su normalización diplomática con una reunión de Exteriores en el G20

Durante la cumbre del G20 en Johannesburgo, José Manuel Albares y Ahmed Attaf destacaron el avance en las relaciones entre Madrid y Argel, enfatizando la relevancia de los vínculos políticos, comerciales y culturales tras años de tensión diplomática

España y Argelia refuerzan su

Morant ensalza el papel de la ciencia para "solucionar todos los retos de la humanidad" frente al "negacionismo"

Morant ensalza el papel de

Fundación SGAE, Argentores y AGADU lanzan la III edición de 'Interautor Teatro 2025': "Relaciones para toda la vida"

Fundación SGAE, Argentores y AGADU

El defensa Javi Rueda amplía hasta 2029 su contrato con el RC Celta

El defensa Javi Rueda amplía