Chipre condecora a Valentín Fuster con el título de doctor 'honoris causa' y el Premio Presidencial de Honor

El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, ha condecorado al director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), el doctor Valentín Fuster, con el Premio Presidencial de Honor en reconocimiento a sus destacadas contribuciones a la salud cardiovascular y a su compromiso de "toda una vida" con el avance de la ciencia médica.

Durante el XIII Congreso Médico Internacional celebrado en el país, Fuster también ha recibido la distinción de doctor 'honoris causa' de la Universidad Europea de Chipre, que está reservada para aquellas personas cuyos logros científicos y dedicación han tenido "un profundo impacto" en la sociedad.

"Es un privilegio recibir estos reconocimientos. Los considero un homenaje no solo a mi trabajo, sino también a los esfuerzos colectivos de la comunidad científica por mejorar la salud cardiovascular en todo el mundo. La colaboración y la educación siguen siendo esenciales para lograr un progreso duradero", ha afirmado tras obtener estas condecoraciones.

Fuster, también presidente del Hospital Cardíaco Fuster Monte Sinaí y médico jefe del Hospital Monte Sinaí de Nueva York (Estados Unidos), ha realizado a lo largo de su carrera diferentes estudios mecánicos de referencia, avances en el diagnóstico y el tratamiento, y estrategias innovadoras para abordar el reto de salud pública mundial que suponen las enfermedades no transmisibles, todo ello mediante la promoción de la prevención y el tratamiento rentables.

Estos logros han "transformado" la práctica clínica en todo el mundo, posibilitando avances en materia de salud cardiovascular a través de la investigación, la educación y la difusión del conocimiento.