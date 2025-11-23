Agencias

Ucrania ataca la estratégica central eléctrica moscovita de Shatura

Las autoridades rusas han confirmado un ataque aéreo ucraniano ocurrido esta pasada madrugada contra la central eléctrica de Shatura, en la región de Moscú y uno de los puntos de suministro más importantes de la zona, en un bombardeo que no ha dejado víctimas y cuyo alcance está pendiente todavía de evaluación.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha confirmado un incendio en la estación eléctrica que ahora mismo está bajo control y cortes generalizados de calefacción que están en proceso de reparación a la espera de una reunión en las próximas horas "con todos los servicios, incluido el Ministerio de Situaciones de Emergencia, para determinar los próximos pasos para restablecer la infraestructura", según ha indicado en su canal de Telegram.

Vorobiov ha querido insistir en que el ataque no ha cortado en ningún momento el suministro general de luz ni la mayor parte de los aparatos eléctricos pero sí que fue necesario activar la red de emergencia para mantener activa la corriente.

El gobernador de Moscú ha añadido que no tiene constancia de impactos directos de aviones no tripulados explosivos y que los daños fueron causados más bien por los restos de estos aparatos que habían sido previamente derribados.

La central es una de las más importantes de la región, que suministra electricidad a los más de 30.000 habitantes de la ciudad de Shatura como a las localidades colindantes. La instalación, en términos generales, es considerada además como un nodo crucial del sistema eléctrico de la región central de la Federación Rusa.

