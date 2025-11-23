Agencias

Trump vuelve a exigir la cárcel para los congresistas demócratas que llamaron al Ejército a ignorar sus órdenes

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a exigir este domingo que los senadores y representantes demócratas que pidieron al Ejército que se negaran a ejecutar cualquier tipo de orden presidencial que estimaran como ilegal deberían acabar en la cárcel por delito de sedición, después de llegar a pedir su muerte en la horca esta semana.

El vídeo, compartido por la senadora por Michigan Elissa Slotkin, presenta al senador Mark Kelly y a los representantes Chris DeLuzio, Maggie Goodlander, Chrissy Houlahan y Jason Crow.

Kelly, quien sirvió en la Marina y es exastronauta, aseguró que "la administración está enfrentando a nuestros militares uniformados y a los profesionales de la comunidad de inteligencia contra los ciudadanos estadounidenses" y recordó que, según las leyes del país, "es posible rechazar las órdenes ilegales".

La pieza hace referencia a los despliegues de la Guardia Nacional ordenados por Trump para combatir la criminalidad, disputados en los tribunales, y la enormemete cuestionada actuación de las fuerzas del servicio antiinmigración del Departamento de Seguridad Nacional a la hora de efectuar lo que sus críticos consideran como detenciones ilegales de la población.

En respuesta, Trump ha vuelto a denunciar a los protagonistas del vídeo como "traidores que indicaron a los militares que desobedecieran mis órdenes" y asegurado que "deberían estar en la cárcel ahora mismo, no paseándose por las plataformas de noticias falsas", como describe el presidente a numerosos medios de comunicación, "tratando de explicar que lo que dijeron estaba bien".

"No lo estaba y nunca lo estará: fue una sedición al más alto nivel y la sedición es un crimen mayor", ha manifestado Trump en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

"Lo que han dicho no se puede interpretar de otra manera", ha añadido, antes de asegurar que "muchos expertos legales" coinciden con su opinión: "Estos traidores demócratas que indicaron a los militares que desobedecieran mis órdenes como presidente cometieron un crimen de graves proporciones", ha mantenido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar lleva al Congreso su propuesta para prohibir la alimentación forzada en la producción de foie gras

Sumar lleva al Congreso su

Continúa la búsqueda con un avión de Frontex de los migrantes desaparecidos de la patera rescatada al sur de Cabrera

Continúa la búsqueda con un

AV. Florentino Pérez: "El Real Madrid simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético ni legal"

AV. Florentino Pérez: "El Real

La Reina Letizia rescata su precioso conjunto bordado en rosa bebé de Carolina Herrera

Letizia deslumbra al asistir a la conmemoración de la monarquía reuniendo a figuras clave de la transición española, luciendo una elegante creación diseñada por Carolina Herrera durante la solemne entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía y otras personalidades

La Reina Letizia rescata su

La descalificación de los McLaren da un vuelco al Mundial

La descalificación de los McLaren