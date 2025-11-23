Roberto y María Torretta opinan sobre el estilo de la Reina Letizia

Roberto y María Torretta se dejaron ver esta semana en los Premios AD 2025 y allí hablaron del orgullo que sienten al tener entre sus clientes a la Reina Sofía y del estilo que la Reina Letizia defiende en cada uno de sus actos.

Roberto Torretta aseguraba que la Reina Sofía es una mujer "inspiradora" y que "ha apoyado a la moda española siempre". Por su parte, María desvelaba que la Reina Letizia "es gran embajadora de marca España, de moda española y de Roberto Torretta en concreto y siempre es un orgullo vestirles".

Además, aseguraba que "impone" vestir a Doña Letizia porque "es una gran responsabilidad, pero también es muy fácil vestirla porque tiene muy buen cuerpo, es muy guapa" y "es la mejor embajadora... porque realmente es muy estilosa y tiene un cuerpo increíble".

Por último, María también opinaba sobre la coincidencia de colores de la Reina Letizia y la Reina Sofía en la entrega del Toisón de Oro y aseguraba que "es por el guiño y el respeto que se tienen entre ellas, estoy segura, es un color muy tendencia, muy bonito y creo que es un acierto".