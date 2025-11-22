Agencias

Primera reacción de Kiko Rivera a la entrevista de su hermana Isa

Tanto Kiko Rivera como Isa Pantoja lo han contado durante años en diferentes medios de comunicación, las cosas en su familia no se solucionan precisamente hablándolo entre ellos. Sí diciéndoselo a través de la forma en la que saben, que no es otra que la entrevista. Y así ocurrió anoche en diferentes puntos de España. Isa respondiendo al perdón de su hermano en un plató de mi Madrid y a la misma hora, el DJ cumpliendo con su agenda en un bolo en Sevilla.

Mientras la hija pequeña de la tonadillera lloraba emocionada al escuchar a su hermano arrepentido por el episodio de la manguera, Kiko hacía su aparición estelar en una discoteca de una localidad hispalense para amenizar la noche de su público al que no le importa otra cosa que el buen hacer del artista al frente de los platos. Isa no se cree el perdón de su hermano, quiere creerle, pero no lo consigue y eso parece que al hijo de Paquirri y la Pantoja no le sorprende. ¿Su respuesta? Silencio sepulcral.

Kiko Rivera aparecía serio y con semblante triste, a pesar de que en sus últimas declaraciones afirmó estar pasando por un buen momento. En esta nueva etapa como soltero está volcado en su trabajo, en sus tres hijos, en sus amigos que son su familia elegida y en su hermano Cayetano, que muy bien dijo, está siendo un pilar fundamental para él desde que decidió dar el paso de romper su matrimonio con Irene Rosales.

