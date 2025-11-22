Norris logra una pole bajo la lluvia en Las Vegas y Sainz saldrá tercero

El piloto británico Lando Norris (McLaren) ha conquistado la pole para la carrera del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del español Carlos Sainz (Williams), mientras que el principal rival de Norris por el título, su compañero Oscar Piastri, saldrá el domingo desde la quinta posición y Fernando Alonso (Aston Martin) lo hará séptimo.

Con un crono de 1:47.934, el líder del Campeonato del Mundo, que firma así tercera 'pole position' consecutiva, dominó una sesión que se desarrolló por completo en mojado y en la que consiguió batir por casi tres décimas al actual campeón mundial, que le acompañará en la primera fila de la parrilla en el trazado de Nevada.

Por detrás, encabezará la segunda línea un Sainz que partirá junto al británico George Russell (Mercedes), con Piastri y el neozelandés Liam Lawson (RB) comenzando quinto y sexto, respectivamente. Igual que el madrileño, el asturiano Fernando Alonso también se coló en la Q3 y comenzará la prueba séptimo, por delante de hombres como el francés Isack Hadjar (RB), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el también francés Pierre Gasly (Alpine), que completaron el 'Top 10'.

En condiciones de lluvia, la elección de neumáticos se convirtió en un quebradero de cabeza para los pilotos, con algunos como Alonso apostando de inicio por las gomas de lluvia extrema, una decisión que finalmente 'copiaron' todos después de sufrir derrapes en un trazado que se asemejaba en esos momentos a una pista de patinaje.

De hecho, la Q1 dejó sorpresas como la eliminación del británico Lewis Hamilton (Ferrari) -que comenzará último-, del italiano Kimi Antonelli (Mercedes) o del tailandés Alex Albon (Williams). Las cosas se estabilizaron en la siguiente tanda, que acabó con los dos españoles clasificándose para la lucha definitiva por la pole y con el compañero de Alonso, el canadiense Lance Stroll, quedando fuera junto a los Haas y los Alpine.

Ya en la Q3, Norris impuso su ley para confirmar su ventaja en carrera sobre su colega de garaje, un Piastri otrora líder del Mundial y que se encuentra a 24 puntos en la general del británico. Verstappen, a 49 unidades de la cabeza, arrancará segundo, aunque podría quedar fuera de la lucha matemáticamente este fin de semana.