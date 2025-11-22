Don Juan Carlos aterriza en Madrid para celebrar 50 años de la Monarquía

Don Juan Carlos ya está en España para celebrar los 50 años de la Monarquía. Será con un almuerzo privado al que acudirá la Familia Real al completo y el resto de los Borbones, además que otros familiares cercanos, según se ha comentado estos días. Un almuerzo en el Palacio de El Pardo, donde el encuentro más esperado será el del rey emérito con los actuales reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, así como con la reina Sofía.

Todo por la polémica suscitada por la publicación en Francia de las memorias de don Juan Carlos, en las que al parecer no deja en buen lugar a su nuera, la reina. Memorias aparte, los actos comenzaron ayer viernes con la imposición del Toisón de Oro a doña Sofía, entre otras personalidades destacadas de la llegada de la democracia, en un acto solemne que tuvo lugar en el Palacio Real.

El padre de don Felipe llegaba a Madrid en un avión privado procedente de Abu Dabi y no desde una ciudad europea, como se venía comentando en días anteriores. Abandonaba la terminal en el asiento del copiloto con semblante serio, una actitud diferente a la que nos tiene acostumbrados durante sus visitas a Sanxenxo, donde suele ser habitual verle sonreír y saludar a los medios y a quienes le reciben a pie de pista cuando pisa suelo español en tierras gallegas.

Según el timing previsto, don Juan Carlos no estará mucho tiempo en España celebrando los 50 años de la Monarquía. Comerá con los suyos, verá a hijos, nietos, sobrinos y demás familia, pero en contra de su deseo, no pernoctará en nuestro país. Disfrutará del almuerzo que será tipo cocktail, de tal manera que no habrá momentos incómodos en cuanto a 'compañeros de mesa molestos' y se evitará en todo momento 'la foto' de la polémica.