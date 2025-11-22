(Crónica) El Manchester City pierde el ritmo del Chelsea como perseguidor del liderato

El Manchester City ha perdido por 2-1 en su visita al Newcastle United durante la jornada 12 de la Premier League, perdiendo comba los 'sky blues' como perseguidores del líder Arsenal, tras un sábado donde el Chelsea sí ha aguantado el ritmo batiendo al Burnley por 0-2, mismo resultado a favor del Crystal Palace ante el Wolverhampton Wanderers.

En St. James' Park, el dominio visitante del balón no se tradujo en muchas más ocasiones de cara a puerta. Después de una primera mitad sin goles, Harvey Barnes abrió el marcador en el minuto 63 gracias a un derechazo raso desde la corona del área, a pase de Bruno Guimarães, y que entró junto a la cepa del poste.

Aunque Rúben Dias empató en el 68', con una volea baja de derechas en el interior del área tras un córner, las 'urracas' lograron su segundo tanto en el 70' con la misma firma. A raíz de otro saque de esquina, en un barullo prolongó Nick Woltemade de cabeza, el omnipresente Bruno Guimarães remató también de cabeza al larguero y Barnes marcó el rebote.

A partir de ahí, el Newcastle se aculó y los pupilos de Pep Guardiola buscaron un 2-2 que nunca llegó, a pesar de que Savinho lo merodeó al final con una volea de zurda a las nubes. Esto dejó a los 'citizens' con 22 puntos en la tercera posición, justo por encima de un Crystal Palace que ahora luce 20 puntos; mucho más abajo está el Newcastle, con 15.

Por otra parte, en Turf Moor, Pedro Neto poco antes del descanso y Enzo Fernández en las postrimerías del encuentro marcaron los goles de un Chelsea con 23 puntos y que ocupa el segundo puesto. En cambio, el Burnley se quedó con 10 puntos en una zona de descenso de la que salió el Forest (12 pts.) tras vencer por un sorprendete 0-3 en Anfield.

Murillo Santiago (33'), Nicolò Savona (46') y Morgan Gibbs-White (78') anotaron los goles del equipo de Nottingham frente a un Liverpool que ha vuelto a las andadas y que, con 18 puntos, transita la zona media de la clasificación. Los 'reds' se codean con rivales como el Brentford, que luce 16 puntos tras caer por 2-1 ante el Brighton & Hove Albion.