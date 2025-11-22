Agencias

Al menos dos muertos tras un operativo policial para desalojar a campesinos que ocupaban cuatro fincas en Brasil

Al menos dos personas han fallecido por disparos de la Policía Militar de Brasil durante el desalojo de cientos de familias de campesinos sin tierra de cuatro fincas ocupadas en el estado de Rondonia, en el suroeste del país latinoamericano.

La versión policial sostiene que la Policía Militar se encontraba patrullando la zona ya desalojada para evitar que los campesinos volvieran cuando un vehículo, en el que viajaban los dos fallecidos, evitó un control policial y se dio a la fuga a grandes velocidades.

Tras una persecución, los dos pasajeros del vehículo dispararon contra los agentes que respondieron y finalmente abatieron a estas dos personas. El atestado policial ha indicado que han sido requisadas dos armas de fuego, munición y teléfonos móviles.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la Comisión Pastoral de Tierras (CPT), consultadas por Agencia Brasil, han asegurado que los agentes persiguieron a las dos víctimas sin motivo aparente en una operación en la que han negado que los campesinos abrieran fuego contra la Policía.

"La conducta de los implicados, al desobedecer órdenes legítimas y disparar contra agentes públicos, representó un grave riesgo para la comunidad y el orden público, justificando la intervención de la guarnición. Las acciones del Batallón de Choque continúan en la región, con el objetivo de restablecer el orden y la paz social durante la Operación Reintegración de la Posesión Grupo Di Genio", ha afirmado la Policía Militar.

Las cuatro fincas ocupadas pertenecen al grupo Nelore Di Genio, fundado por el --ya fallecido-- empresario João Carlos Di Genio, que fue el propietario del entramado empresarial más importante en materia de educación del país.

