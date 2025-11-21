Agencias

La defensa de Bolsonaro pide al Supremo que cumpla su condena por intento de golpe en arresto domiciliario

Los abogados del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro han presentado este viernes una solicitud al Tribunal Supremo Federal para que el exmandatario cumpla su condena por intento de golpe de Estado en arresto domiciliario por motivos humanitarios pocas horas antes de que el juez Alexandre de Moraes decida si debe entrar en prisión.

La defensa de Bolsonaro ha argumentado que un entorno carcelario como el de la Penitenciaría de Papuda representaría "un riesgo concreto e inmediato para su integridad física y su vida misma", ya que su salud está "extremadamente delicada" debido a distintas patologías, complicaciones que son resultado del ataque que sufrió en 2018 durante la campaña electoral.

La Primera Sala del alto tribunal ya denegó el lunes las llamadas solicitudes de aclaración, que permiten a la defensa pedir aclaraciones sobre posibles contradicciones, omisiones, o dudas sobre los argumentos de los jueces.

Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión al ser declarado culpable de organizar una trama para perpetuarse en el poder, cometiendo los delitos de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, constitución de una organización criminal armada, daños agravados a la propiedad pública y deterioro de patrimonio histórico.

Su sentencia incluye además una inhabilitación hasta ocho años después del vencimiento de su condena, plazo que, de no producirse reducciones de la misma, se prevé que expire en 2060, cuando el ultraderechista tendría, hipotéticamente, 105 años.

