Agencias

Al menos cinco muertos y ocho heridos en nuevo ataque ruso en Zaporiya

Guardar

Al menos cinco personas han muerto y otras ocho han resultado heridas como consecuencia de un ataque del Ejército ruso en la capital homónima de Zaporiyia, han anunciado este viernes las autoridades ucranianas.

El gobernador de la zona, Ivan Fedorov, ha actualizado el balance de víctimas de un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Armadas rusas alrededor de las 21.00 horas de este jueves contra esta provincia situada en el sureste de Ucrania.

En un mensaje en su canal de Telegram ha indicado que el ataque ha provocado daños en "al menos cinco edificios de gran altura" llegando a destruir "varios" centros comerciales y desatar un incendio, que ha sido extinguido por dotaciones de bomberos desplegadas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Macron expresa su disposición a conversar con Tebune tras la liberación del escritor Boualem Sansal

El presidente francés abre la posibilidad de un acercamiento diplomático con su par argelino durante el G20, tras la intervención alemana y la liberación del novelista Boualem Sansal, quien recibirá atención médica en Alemania según fuentes diplomáticas

Macron expresa su disposición a

La izquierda brasileña pide al Supremo la detención del exjefe de Inteligencia condenado por golpe de Estado

La izquierda brasileña pide al

Militares israelíes matan a tiros a dos palestinos en una incursión al norte de Jerusalén Este

Militares israelíes matan a tiros

Un grupo de DDHH denuncia la muerte de al menos 94 palestinos en cárceles israelíes en los últimos dos años

La organización Médicos por los Derechos Humanos Israel alerta sobre fallecimientos de internos palestinos bajo custodia, atribuyéndolos principalmente a negligencia médica y violencia, e indica que la cifra real podría ser mayor, especialmente entre los provenientes de Gaza

Un grupo de DDHH denuncia

Bolivia celebrará elecciones municipales y regionales el 22 de marzo de 2026

Bolivia celebrará elecciones municipales y